CGU notifica Aneel sobre auditoria devido ao apagão em São Paulo Controladoria-Geral da União quer saber qual foi a atuação da agência no apagão de novembro do ano passado e no deste ano

Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 20h50 ) twitter

