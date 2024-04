Chuva destrói tenda de imprensa no Palácio da Alvorada; veja vídeo

Alto contraste

A+

A-

Estrutura é usada pela imprensa Estrutura é usada pela imprensa (Alan Sérgio/RECORD - 22.03.2024)

As chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde desta sexta-feira (22) destruíram a estrutura usada pela imprensa no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. Nas imagens, feitas pelo cinegrafista da RECORD Alan Sérgio, é possível ver parte da tenda suspensa pelos ventos e vasos de plantas quebrados. Veja no vídeo abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No fim de fevereiro, um motorista tentou invadir o palácio e foi preso na tarde do mesmo dia. Pela manhã, ele desobedeceu à ordem de parada e rompeu a barreira de bloqueio do Alvorada.

Um segurança chegou a dar um disparo de advertência, mas o suspeito fez um retorno e tentou novamente por outra entrada, quando teve os quatro pneus do carro furados ao passar por uma área com dispositivo de segurança no chão. Mesmo assim, o suspeito conseguiu fugir. A segurança foi reforçada no local e, no fim da tarde, o homem foi localizado e preso. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso.

Reforma

A Secretaria de Administração da Casa Civil abriu licitação para reformar os prédios sob responsabilidade da Presidência da República, entre eles o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a Granja do Torto e o Palácio Jaburu, com custo estimado de R$ 20 milhões para a realização das obras.

De acordo com o edital, as reformas serão feitas sob demanda. As obras serão realizadas nos seguintes prédios:

• Palácio do Planalto;

• Edifícios Anexos do Palácio do Planalto;

• Complexo N2;

• Pavilhão das Metas;

• Palácio da Alvorada;

• Granja do Torto;

• Palácio Jaburu; e

• 80 imóveis funcionais.

O valor de R$ 20 milhões previsto inicialmente pela Presidência foi construído “com base nas necessidades de adequações e revitalizações de todo o complexo de infraestrutura da Presidência da República”. O montante inclui todos os custos e despesas para as obras, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários à realização das obras.