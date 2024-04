Cid critica conduta da PF durante delação: ‘Já estão com a narrativa pronta’

Brasília |Do R7, em Brasília, com RECORD

Cid pode ter delação premiada anulada pela PF Cid pode ter delação premiada anulada pela PF (Lula Marques/Agência Brasil - 11.7.2023)

Um áudio do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, obtido pela RECORD, revelou críticas dele à atuação da Polícia Federal no acordo de delação premiada firmado com o militar. De acordo com Cid, a corporação já tem uma narrativa pronta sobre as investigações que o envolvem, e a PF o pressionou a relatar fatos que não aconteceram e a detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento.

“Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles”, diz Cid.

“Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo”, acrescentou o militar. “Eu vou dizer pelo que eu senti. Já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem”, finalizou.

Na gravação, o tenente-coronel fala em ter sido coagido pelos policiais durante a delação. “Todas as vezes eles falavam: ‘Ó, mas a sua colaboração... Ó, a sua colaboração está muito boa’. Ele [o delegado], até falou: ‘Vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina. Vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá’. Ele falou assim: ‘Só essa brincadeira são 30 anos para você’."

No final do áudio, Cid lamenta que ele é o principal prejudicado das investigações da PF. “Quem mais perdeu coisa foi eu. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era quatro estrelas, já tinha atingido o topo. O presidente teve PIX de milhões, ficou milionário. Para os políticos é até bom, que depois eles conseguem se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvidos, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda f*** fui eu.”

Nesta sexta-feira (22), Cid vai prestar depoimento ao STF para esclarecer sobre o áudio. Por causa da gravação, a Polícia Federal avalia anular o acordo de delação premiada firmado pelo militar com a corporação e homologado pelo Supremo. Se o acordo for rescindido, Cid perde benefícios e pode voltar à prisão. A informação foi confirmada pelo R7.