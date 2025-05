Cidade Estrutural recebe serviços gratuitos e apoio jurídico neste sábado (24) Ação comunitária reúne atendimentos de saúde, lazer e orientação legal no centro da região administrativa Brasília|Do R7, em Brasília 21/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h05 ) twitter

Cidade Estrutural recebe evento com serviços para cidadania Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília/Arquivo

Neste sábado (24) moradores da Cidade Estrutural terão acesso a uma série de atendimentos gratuitos durante uma mobilização social que ocupará a sede da Administração Regional, das 9h às 16h.

A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos fundamentais e promover inclusão por meio de serviços essenciais.

A programação contempla consultas médicas e odontológicas, distribuição de vales para exames laboratoriais, cortes de cabelo e atividades recreativas para o público infantil, com música, brincadeiras e espaços de lazer.

Além dos atendimentos na área da saúde, o evento também oferece suporte jurídico em diversas áreas do direito, como trabalhista, previdenciário, penal, familiar e do consumidor.

Advogados e voluntários do Instituto Nelson Wilians (INW), em parceria com o escritório NWADV e o NWGroup, estarão disponíveis para escuta e orientação individualizada.

Fortalecer vínculos comunitários

A ação integra o projeto GPS|Foundation no Radar, com apoio do Governo do Distrito Federal e da Administração Regional da Cidade Estrutural. A proposta é aproximar serviços públicos da população e fortalecer vínculos comunitários por meio de iniciativas colaborativas.

Anne Wilians, fundadora-presidente do INW, destaca a importância da iniciativa: “Levar orientação jurídica gratuita a quem está à margem do sistema é mais do que garantir direitos. É construir dignidade, confiança e pertencimento”.

