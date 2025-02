Cinemateca Brasileira tem princípio de incêndio após curto-circuito Acervo está preservado, mas sistema de climatização foi danificado Brasília|Do R7 24/02/2025 - 23h54 (Atualizado em 24/02/2025 - 23h54 ) twitter

Cinemateca Brasileira fica em São Paulo Rovena Rosa/Agência Brasi

A Cinemateca Brasileira, que fica na Zona Sul de São Paulo, foi atingida por um princípio de incêndio na tarde desta segunda-feira (24). Segundo o Ministério da Cultura, o acervo está preservado. Apesar disso, o sistema de climatização, que é essencial para a conservação do acervo, foi danificado.

De acordo com a pasta, o fogo começou devido a um curto-circuito em um componente do sistema de climatização, em uma área isolada da instituição.

“Graças à pronta ação da Brigada de Incêndio da Cinemateca, devidamente treinada para esse tipo de ocorrência, o fogo foi imediatamente controlado, sem risco para o acervo audiovisual da instituição, que permanece intacto. O Corpo de Bombeiros, acionado no início da ocorrência, procedeu com a ventilação de segurança para eliminar a fumaça tóxica dos ambientes afetados. Todos os colaboradores e visitantes foram rapidamente evacuados, e não houve vítimas”, disse nota do Ministério da Cultura.

A pasta disse que tomará todas as medidas necessárias para garantir a recuperação e substituição do sistema danificado. Uma equipe do Ministério vai visitar a instituição na terça-feira (25). “Destacamos que a Cinemateca Brasileira, o maior acervo audiovisual da América do Sul, é um centro de memória cultural fundamental para o Brasil, e sua manutenção é uma prioridade para o atual governo”, disse.

A Cinemateca, fundada em 1946, é responsável pela promoção do audiovisual brasileiro. Desde 2022, a instituição é gerida pela Sociedade Amigos da Cinemateca. Em 2021, um galpão que abrigava o acervo fotográfico da instituição foi destruído pelo fogo. Além desse incêndio, a Cinemateca já sofreu com pelo menos outros quatro ao longo de sua história.