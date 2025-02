Em meio a embates com Rumble, Moraes diz que ‘big techs não são enviadas de Deus’ Declaração foi dada em aula magna na faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) Brasília|Do R7 24/02/2025 - 18h24 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h19 ) twitter

Em meio a embates com Rumble, Moraes diz que 'big techs não são enviadas de Deus'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta segunda-feira (24) que “as big techs não são enviadas de Deus”. A declaração foi dada em aula magna na faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo).

No fim de semana, a plataforma de vídeos Rumble e a Trump Media, empresa de Donald Trump, entraram na Justiça dos Estados Unidos acusando o ministro do STF de violar a soberania americana.

“As big techs não são enviadas de Deus, como alguns querem, não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, a soberania nacional de cada um dos países e as legislações para terem poder e lucro”, afirmou Moraes.

Segundo o ministro, a democracia vem sofrendo ataques organizados, competentes e lamentavelmente eficazes a partir de um instrumento, “que as pessoas podem usar para o bem e para o mal, que são as redes sociais”.

Ele ainda criticou o quanto de dados as plataformas conseguem armazenar sobre os usuários. “A gente fala tanto de LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais], e as big techs de graça e sem autorização têm informações detalhadas de todos nós. Democracia é um negócio, dizem as big techs. Porque tudo para as big techs é dinheiro, é negócio. Assim como vendemos carros, vamos vender candidatos”, disse.