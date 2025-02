Com FGTS decidido, Lula não se reunirá mais com sindicalistas nesta quarta-feira (26) Segundo sindicalistas, o presidente prometeu durante a campanha conversas. Encontro deve ficar para março Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 22h40 (Atualizado em 25/02/2025 - 22h40 ) twitter

Reunião entre Lula e sindicalistas deve ficar para março Ricardo Stuckert / PR - 14.02.2025

Estava marcada para esta quarta-feira (26) uma reunião entre o presidente Lula e líderes sindicais. Entre outros assuntos, uma das principais pautas era a possibilidade de pessoas demitidas poderem sacar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) mesmo tendo aderido ao saque-aniversário.

Porém, nessa terça, o Ministério do Trabalhou confirmou a medida, que deve ser publicada na sexta-feira (28). A mudança era defendida pelas centrais sindicais, que estiveram reunidas nessa terça (25) com o ministro Luiz Marinho.

No entanto, os líderes sindicais ainda reivindicam um encontro com Lula. De acordo com eles, a reunião deve remarcada para março. Segundo eles, essa conversa fez parte das promessas do petista durante a corrida eleitoral.

FGTS

A Medida Provisória do FGTS vai disponibilizar R$ 12 bilhões, com potencial de beneficiar 12,1 milhões de trabalhadores que ficaram impedidos de acessar os valores ao aderir ao saque-aniversário. No entanto, após passar o período da validade da MP volta a valer a regra antiga.

O saque-aniversário, instituído em 2020, permite que o trabalhador saque parte do saldo do FGTS a cada ano, no mês do aniversário. No entanto, ao aderir à modalidade, o trabalhador não pode sacar o saldo do Fundo ao ser demitido por justa causa.