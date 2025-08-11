Com fim das alegações finais nesta semana, Moraes pode marcar julgamento de Bolsonaro O R7 apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prazo para alegações finais de Jair Bolsonaro e outros réus termina na próxima quarta-feira (13).

Após isso, o ministro Alexandre de Moraes pode marcar o julgamento, dando um mês para análise do caso.

A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos oito acusados por tentativas de subverter o processo eleitoral.

Os réus se manifestarão por escrito e o julgamento deve ocorrer entre o final de agosto e o início de setembro.

Para a PGR, Bolsonaro seria o “principal articulador e maior beneficiário” das ações para tentar implantar um golpe de Estado no país Gustavo Moreno/STF - 26.03.2025

Na próxima quarta-feira (13) acaba o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros seis réus da chamada trama golpista apresentem suas alegações finais no processo que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal). Esta é a etapa final da ação penal antes do julgamento.

Com as alegações finais, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento do núcleo 1 da trama. O R7 apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento.

Além de Bolsonaro, devem se manifestar as defesas de:

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do GSI;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil.

A fase foi iniciada por determinação do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que classificou o grupo como o “núcleo crucial” da articulação que tentou derrubar o Estado Democrático de Direito.

‌



As alegações finais são uma espécie de memorial: cada parte resume seus argumentos com base nas provas reunidas ao longo da instrução processual. As manifestações são enviadas por escrito e analisadas pelos ministros da Primeira Turma do STF.

O que já foi entregue

A PGR (Procuradoria-Geral da República) já apresentou suas alegações finais em julho. No parecer, o procurador-geral, Paulo Gonet, pediu a condenação dos oito acusados, incluindo Bolsonaro, que seria o “principal articulador e maior beneficiário” das ações para tentar implantar um golpe de Estado no país.

‌



Segundo Gonet, o grupo atuou de forma coordenada para subverter o processo eleitoral, com ações que envolvem o uso das Forças Armadas, espionagem ilegal, manipulação de dados e até planejamento de sequestros de autoridades.

Em seguida, o PGR entregou suas alegações à defesa do tenente-coronel Mauro Cid, que tem acordo de delação premiada. Os advogados pedem a absolvição do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro sob o argumento de que ele cumpria ordens superiores e não teve intenção de atentar contra o Estado de Direito.

‌



Por ser réu colaborador, Cid apresenta sua manifestação antes dos demais.

Crimes atribuídos ao grupo

Os integrantes do chamado núcleo 1 da trama golpista respondem por cinco crimes:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado contra o patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

Após o envio das alegações finais de todas as defesas, o processo estará pronto para julgamento. A expectativa é de que isso ocorra entre o fim de agosto e o início de setembro.

