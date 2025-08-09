Logo R7.com
R7 Brasília

TCU pede que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

Parecer aponta quatro faltas, sem justificativa nem desconto na remuneração, enquanto o deputado estava no exterior

Brasília|Do Estadão Conteúdo

Ministros do Tribunal solicitam à Câmara o envio das conclusões das apurações Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Arquivo

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que a Câmara dos Deputados investigue o uso de recursos públicos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para se manter nos Estados Unidos.

Na decisão, os ministros pedem que a Casa envie as conclusões das apurações sobre os gastos do parlamentar, que, licenciado do mandato, atua junto a autoridades americanas para viabilizar sanções contra o Brasil e autoridades do País.

Procurado, Eduardo Bolsonaro não se manifestou.

De acordo com o parecer, houve registro de quatro faltas do deputado enquanto ele já estava no exterior sem a devida justificativa e sem desconto na remuneração, que é de R$ 46 mil.


Por se tratar de um possível dano ao erário inferior a R$ 120 mil, o TCU deixou a investigação a cargo da Câmara, uma vez que o valor é o mínimo para ensejar a atuação do tribunal.

A ação partiu de denúncia protocolada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que considera a atuação do adversário como “atentado à soberania”. Boulos pede, portanto, a responsabilização penal do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

