Moraes autoriza visita de oito familiares a Bolsonaro para comemorar Dia dos Pais

Encontro deve acontecer entre 10h e às 18h do domingo (10) Pedro Gontijo/Senado Federal - 21/07/2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou, nesta sexta-feira (8), a visita de oito familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na casa do ex-mandatário, onde ele está em prisão domiciliar desde a segunda-feira (4).

O pedido para a visita partiu do próprio Bolsonaro para comemorar o Dia dos Pais. O encontro está previsto para acontecer no domingo (10) entre às 10h e às 18h.

Eis a lista de familiares autorizada a visitar o ex-presidente:

Vicente de Paulo Reinaldo, sogro;

Maisa Torres Antunes, sogra;

Arthur Torres Dourado, sobrinho da esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro;

Alice Torres Dourado, sobrinha de Michelle;

Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criação de Michelle;

Fernanda Antunes Figueira, nora de Bolsonaro;

Martha Selier, companheira do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente;

Julia Seillier Bolsonaro, filha de Martha e Carlos, portanto, neta de Bolsonaro;

Outras visitas a Bolsonaro

Hoje, Moraes autorizou que a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), mude o dia da visita ao ex-presidente. O encontro estava marcado para hoje, mas ela pediu para mudar para 15 de agosto.

‌



Moraes também autorizou a visita dos deputados Domingos Sávio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA), Alden José Lázaro (PL-BA) e Júlia Zanatta (PL-SC). Entretanto, Moraes negou a visita do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) por ele ser investigado em ações conexas.

Na última quinta-feira (7), o ministro autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças, dirigentes do PL (Partido Liberal) e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

‌



Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. No caso dos médicos, o ministro determinou que, em situações de urgência com indicação de internação, o juízo responsável deve ser comunicado em até 24 horas, com apresentação de comprovação.

Quanto aos seguranças aos quais Bolsonaro tem direito por sua condição de ex-presidente da República, Moraes indeferiu o pedido, afirmando tratar-se da retomada de funções interrompidas por decisão judicial, não de visitas eventuais.

‌



Sobre Valdemar Costa Neto e demais representantes do PL, o ministro avaliou que se tratavam de “pedidos genéricos, que deverão ser formulados de maneira individualizada e específica”.

