Com obras de Portinari, Dalí e Tarsila, TCU lança exposição com principais nomes do modernismo Exibição, que é gratuita, ficará disponível por 3 meses, até 30 de agosto, de segunda a sábado, das 9h às 18h Brasília|Do R7, em Brasília 27/05/2025 - 21h29 (Atualizado em 27/05/2025 - 21h30 )

Presidente do TCU, Vital do Rêgo participou de inauguração Giovana Cardoso/R7

O TCU (Tribunal de Contas da União) inaugurou nesta terça-feira (27) uma exposição com obras de 14 artistas nacionais e internacionais, entre eles Candido Portinari, Salvador Dalí e Tarsila do Amaral. No evento, o presidente do tribunal, Vital do Rêgo, destacou o foco do TCU em ações culturais e a importância do papel do Banco Central, responsável pelo acervo, para o lançamento da exibição.

“Estamos iniciando um ano cultural, comemorando os 135 anos do nosso tribunal, do Tribunal de Contas da União, que é uma organização centenária. Para abrir esse ano cultural, nada melhor que uma associação com o Banco Central. Pegamos as obras por empréstimo e estamos traduzindo aqui as cenas brasileiras, contando a história de grandes artistas em telas que marcam a vida do povo brasileiro através do modernismo”, disse o presidente.

Além de Vital do Rêgo, estiveram presentes na inauguração da exposição o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o diretor jurídico do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável), Walter Baere, e representantes de entidades como Projeto Portinari e Sindilegis.

A exposição “Cenas Brasileiras: o modernismo brasileiro em perspectiva” ficará em exibição por 3 meses, até 30 de agosto. Em um primeiro momento, a mostra vai abrir de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h. A partir de 8 de junho, a visitação poderá ser feita aos domingos. A entrada é gratuita.

‌



Segundo o tribunal, a exposição busca abordar “representações da modernidade no Brasil, relacionando influências das vanguardas europeias às expressões culturais locais”.

Um dos destaques é a instalação Carrossel Raisonné, do Projeto Portinari, uma peça audiovisual que reúne, em ordem cronológica, todas as criações conhecidas do artista, em mais de oito horas de projeção contínua.

Veja a lista dos artistas

Aldemir Martins;

Aldo Bonadei;

Alfredo Volpi;

Antonio Bandeira;

Candido Portinari;

Cícero Dias;

Clóvis Graciano;

Emiliano Di Cavalcanti;

Fulvio Pennacchi;

Ismael Nery;

Maciej Babinski;

Milton Dacosta;

Salvador Dalí;

Tarsila do Amaral.

