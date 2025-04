Com R$ 700 bilhões investidos, Novo PAC tem 17% das obras concluídas Ainda faltam 83,3% das iniciativas saírem do papel até o fim do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paralisada em 2022, a Barragem de Oiticica (RN) foi retomada pelo PAC e entregue em março deste ano Wagner Lopes/Casa Civil - Arquivo

O Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) já executou R$ 711 bilhões em investimentos até o final de 2024, o que representa mais da metade do total de R$ 1,3 trilhão previsto para 2026. De acordo com dados do Executivo, a iniciativa registra mais de 3.800 (16,6%) obras concluídas, no entanto, ainda faltam 83,3% saírem do papel até o fim do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

A carteira do PAC conta com mais de 23 mil empreendimentos distribuídos em todo o país. Desse total, 16% das obras estão concluídas; 5.178 (22,4%) estavam sendo executadas e 2.836 (12,3%) estavam em fase de licitação ou leilão. Outras 11.181 (48,6%) estavam em fase de ação preparatória. Segundo o governo, dentre os que estão em fase preparatória, 47% estão na modalidade Seleções, cuja responsabilidade é de estado e do município.

O Novo PAC reuniu R$ 1,3 trilhão em investimentos. Além disso, estão previstos outros R$ 500 bilhões após 2026, totalizando R$ 1,8 trilhão. Até dezembro de 2024, foram utilizados R$ 711 bilhões. “Desse valor, R$ 345,7 bilhões tiveram como origem recursos privados, R$ 183,1 bilhões são oriundos de financiamentos e R$ 106 bilhões de empresas estatais”, diz em nota a Casa Civil. Outros R$ 71,3 bilhões vêm do Orçamento-Geral da União e R$ 5,1 bilhões de fundos setoriais.

O PAC marcou as duas primeiras gestões de Lula à frente da Presidência da República. A nova versão do programa conta com sete eixos centrais de atuação: transportes, água para todos, defesa, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, infraestruturas urbana e social.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O estado que vai receber o maior volume de recursos é o Rio de Janeiro, com R$ 342,6 bilhões. Confira a lista completa:

Região Norte

‌



• Acre: R$ 26,6 bilhões;

• Tocantins: R$ 57,9 bilhões;

‌



• Amapá: R$ 28,6 bilhões;

• Roraima: R$ 28,6 bilhões;

• Amazonas: R$ 47,2 bilhões;

• Rondônia: R$ 29,6 bilhões;

• Pará: R$ 75,2 bilhões;

Região Nordeste

• Alagoas: R$ 47 bilhões;

• Sergipe: R$ 136,6 bilhões;

• Bahia: R$ 119,4 bilhões;

• Rio Grande do Norte: R$ 45,1 bilhões;

• Ceará: R$ 73,2 bilhões;

• Pernambuco: R$ 91,9 bilhões;

• Piauí: R$ 56,5 bilhões;

• Paraíba: R$ 36,8 bilhões;

• Maranhão: R$ 93,9 bilhões;

Região Sul

• Santa Catarina: R$ 48,3 bilhões;

• Rio Grande do Sul: R$ 75,6 bilhões;

• Paraná: R$ 107,2 bilhões;

Região Sudeste

• São Paulo: R$ 179,6 bilhões;

• Rio de Janeiro: R$ 342,6 bilhões;

• Minas Gerais: R$ 171,9 bilhões;

• Espírito Santo: R$ 65,9 bilhões;

Região Centro-Oeste

• Distrito Federal: R$ 47,8 bilhões;

• Mato Grosso do Sul: R$ 44,7 bilhões;

• Mato Grosso: R$ 60,6 bilhões;

• Goiás: R$ 98,5 bilhões.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp