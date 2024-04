Confira o que funciona no feriado desta sexta-feira no Distrito Federal Dia da Sexta-feira Santa altera funcionamento de alguns serviços e do comércio em geral; R7 preparou lista do que abre e o que fecha

Metrô funciona das 7h às 19h na sexta e no domingo Metrô funciona das 7h às 19h na sexta e no domingo ( Tony Oliveira/ Agência Brasília - 07/04/2021)

O feriado de Sexta-feira Santa (29) altera o funcionamento de alguns serviços de setores públicos e do comércio em geral do Distrito Federal. As mudanças não impactam órgãos com atividades essenciais, como as unidades de saúde, as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros. O R7 preparou uma lista do que abre e o que fecha durante a data. Confira:

Transporte público

• Metrô

O metrô funciona normalmente na quinta-feira (28) e no sábado (30), das 5h30 às 23h30. Na sexta-feira (15) e domingo (17), o horário é reduzido, das 7h às 19h.

• Ônibus

Na sexta (29), os coletivos vão circular com tabela horária de domingo, com exceção das linhas que serão reativadas (504.2, 504.3, 609.2 e 617.1) e das que se deslocam para a Rodoviária do Plano Piloto. No sábado (30) e no domingo (31), os coletivos vão circular normamelnte com tabela horária da semana.

Bancos

Apesar de ter funcionado na quinta, os bancos não abrirão na sexta. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes na internet.

Contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento nesta sexta-feira poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado, nesta segunda-feira (1º).

Saúde

Todas as emergências dos hospitais regionais e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Distrito Federal funcionam 24h. O Samu também funcionará normalmente pelo telefone 192.

Comércio

A Fecomércio informou que as lojas de rua e shoppings não vão funcionar nesta sexta. Bares, restaurantes, supermercados, feiras e drogarias têm autorização para funcionar no feriado, ficando a critério do proprietário.

Lazer

• CCBB

O Centro Cultural de Banco do Brasil funciona normalmente no feriado. O espaço está com diversas exposições gratuitas mediante a retirada de ingresso pelo site. Confira baixo algumas mostras:

— Fim de partida

Horário: 20h

Valor: gratuito

— Luz Aeterna: Ensaio Sobre o Sol

Horário: 9h às 20h40

Valor: gratuito

— Invenção da Cor

Horário: 9h às 20h30

Valor: gratuito

— Exposições permanentes

Horário: 9h às 20h

Valor: gratuito

• Zoológico de Brasília

O zoológico vai funcionar nesta sexta e no fim de semana, das 9h às 17h, com entrada permitida somente até as 16h. Não haverá venda antecipada de ingressos, e os interessados devem adquirir as entradas no dia da visita, na própria bilheteria do zoo.

• Campus Party Brasília

A 6ª edição da Campus Party Brasília 2024, no Estádio Nacional Mané Garrincha, segue até este domingo (31) com o tema To infinity and beyond (Ao infinito e além). A expectativa é de que 100 mil pessoas participem na área gratuita (Open Campus) nos cinco dias de programação.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro