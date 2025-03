Congresso terá sessão para ratificar acordo sobre emendas antes de votar Orçamento Intenção é reunir deputados e senadores na quinta-feira, enquanto votação de gastos fica para semana que vem Brasília|Do R7 11/03/2025 - 16h54 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h54 ) twitter

Plenário do Congresso vai ratificar emendas antes de votar Orçamento Beto Barata/Agência Senado

O Congresso terá uma sessão para confirmar a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) na liberação de emendas parlamentares antes da votação do Orçamento. A intenção é que a sessão seja na próxima quinta-feira (13), enquanto a votação ligada aos gastos do governo ficará para a semana que vem.

A previsão foi indicada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e discutida em uma reunião com representantes da CMO (Comissão Mista de Orçamento) nesta terça-feira (11), conforme apurou o R7.

A confirmação oficial será indicada após uma reunião do governo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) - que é quem faz a convocação por encontros do tipo no Congresso.

"É provável que na quinta-feira nós possamos ter uma sessão do Congresso única e exclusivamente. Vamos tratar isso amanhã com o presidente Davi“, afirmou Randolfe.

Pelas previsões, o Orçamento fica para a semana seguinte, com votação primeiro na CMO e, depois, em plenário. A conclusão deve sair até dia 19 de março.