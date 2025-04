Conselho de Previdência se reúne nesta segunda-feira e deve debater fraude no INSS Reunião começa a partir das 14h e deve abordar investigação realizada pela PF e CGU; ministro Lupi preside reunião Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/04/2025 - 11h12 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo as investigações, susposto esquema pode ter causado rombo de R$ 6,1 bilhões Divulgação/Polícia Federal - 23.4.2025

Após operação da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União) que investiga fraude de R$ 6,3 bilhões no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entre 2019 e 2024, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) se reúne nesta segunda-feira (28) para debater o tema. O encontro está marcado na sede do Ministério da Previdência Social e será presidido pelo ministro da pasta, Carlos Lupi.

A ordem do dia prevê debates sobre o acordo da greve da Perícia Médica Federal, sobre o Programa de Gerenciamento de Benefícios e sobre o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho da Previdência Social, acordados antes da operação deflagrada pela PF. A fraude no INSS não consta no documento oficial, mas deve ser abordada entre os participantes.

A operação da PF e da CGU foi deflagrada na última terça-feira (23) e cumpriu 211 mandados judiciais, incluindo ordens de busca e apreensão, sequestro de bens, avaliados em mais de R$ 1 bilhão, e seis mandados de prisão temporária.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As investigações apuram um esquema nacional de cobranças indevidas em benefícios do INSS. De acordo com as apurações, aposentados e pensionistas foram alvo de descontos não autorizados de mensalidades associativas, aplicados diretamente sobre os valores de aposentadorias e pensões. O prejuízo estimado chega a R$ 6,3 bilhões, acumulados entre os anos de 2019 e 2024.

‌



Arte alvos operação Luce Costa/Arte R7

Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e em 14 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Seis servidores públicos também foram afastados de suas funções por decisão judicial.

Como consultar descontos na previdência?

Acessar o aplicativo ou site Meu INSS;

Fazer login com CPF e senha do Gov.br;

Na página inicial, clicar em “Extrato de benefício”;

Em seguida, clicar sobre o número do benefício;

Aparecerá o extrato, onde constará o valor do benefício e os descontos;

Verificar todos os descontos de mensalidades associativas.

Como excluir desconto pelo Meu INSS ?

Acesse o Meu INSS com login e senha;

Na página inicial selecione Novo pedido;

No campo de busca (onde tem a lupa) escreva Excluir mensalidade;

Vão aparecer opções, selecione Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício;

Clique em Atualizar para conferir e atualizar seus dados, se necessário;

Após atualizar os dados, selecione Avançar;

Leia as instruções e escolha Avançar;

Informe os dados solicitados e clique em Avançar;

Anexe os documentos (se for necessário) e vá em Avançar;

Selecione a agência de relacionamento com o INSS e escolha Avançar;

Confira os dados informados no requerimento;

Clique em Declaro que li e concordo com as informações acima e clique em Avançar.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp