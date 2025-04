Descontos indevidos de aposentados do INSS serão devolvidos, garante ministro CGU suspendeu todos os descontos, até total esclarecimento; PF investiga fraudes em convênios de entidades Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 16h18 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h26 ) twitter

Ministro da CGU não detalhou quando, como nem quanto será devolvido Wilson Dias/Agência Brasil - 18.11.2024

O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius de Carvalho, garantiu nesta quinta-feira (24) que os aposentados do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) que foram descontados indevidamente terão os valores devolvidos. O ministro não informou, no entanto, quando nem como esse ressarcimento será feito. Segundo Carvalho, o governo federal elabora um plano para identificar os descontos fraudados e permitir as devoluções. O planejamento, que deve ser apresentado “em breve”, como afirmou o ministro, vai detalhar o total dos valores que serão ressarcidos.

“As grandes responsáveis pela fraude são as associações. Agora, precisamos aprofundar a investigação e fazer processo de reorganização desse sistema para saber quais descontos foram irregulares e quais foram regulares. A prioridade do presidente Lula é garantir que os aposentados lesados sejam restituídos. Aqueles aposentados que tiverem sido ilegalmente descontados vamos, num trabalho do governo federal, responsabilizando os responsáveis por isso, garantir a restituição. O plano está sendo elaborado. Precisamos saber quem são os aposentados com descontos legítimos. Não tem como dar números nem prazo, estamos organizando esse plano”, destacou o ministro.

Matéria em atualização

