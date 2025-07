“Hora da historinha”: influencer transforma corridas de app em fofocas que viralizam

Quem nunca entrou no carro de aplicativo e acabou desabafando como se estivesse em um divã sobre rodas? Já teve passageiro chorando por amor, rindo de nervoso, indo terminar namoro ou voltando de um rolê nada digno. E no meio disso tudo, tem uma motorista que escuta, acolhe e transforma cada momento em conteúdo que viraliza. Ela é a voz por trás do icônico “Hora da histórinha… pam pam pam pam!”, e hoje estaciona direto no podcast Deu Liga.



Manoel Oliveira e Rafael Cadengue recebem Aline de Assis, motorista de aplicativo, humorista e autora do livro Hora da Historinha. Com muito bom humor, ela conta como virou a terapeuta não oficial dos passageiros, compartilha os causos mais inacreditáveis que já ouviu nas corridas e fala sobre os desafios (e as estratégias) de ser mulher no volante.



Brasiliense raiz, motorista, escritora e humorista, Aline é aquela amiga que todo mundo queria ter no banco da frente. Entre uma corrida e outra, virou a terapeuta não oficial dos aplicativos, com histórias que arrancam gargalhadas e, às vezes, até um nó na garganta. No papo de hoje, ela revela como trocou o volante da vida por boas narrativas, e por que, no carro dela, ninguém passa batido.