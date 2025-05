Deu Liga: Coronel Michello Bueno revela os bastidores e desafios da vida policial

No quarto episódio do podcast Deu Liga, o coronel Michello Bueno, com 27 anos de atuação na Polícia Militar do Distrito Federal, compartilhou relatos marcantes de sua trajetória e das operações que ajudaram a moldar sua carreira.



Entre os destaques, o oficial relembrou sua participação na Força Nacional, com ênfase em uma missão desafiadora no Rio de Janeiro , além de abordar o papel estratégico da corporação em Brasília .



"A vida de policial nunca é tranquila", afirmou o coronel, ressaltando as dificuldades da profissão, como a necessidade de se comunicar de forma clara com a população e a importância da empatia no serviço público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!