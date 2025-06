Carne suína perde competitividade em relação ao frango; entenda os motivos

A carne suína perdeu a competitividade em relação à de frango ao longo de junho, segundo avaliação do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).



Embora ambas as proteínas estejam desvalorizadas, o levantamento aponta que a baixa pressão sobre os preços avícolas está relacionada ao excesso de disponibilidade no mercado interno, devido à suspensão das exportações por conta da gripe aviária .



Já para os suínos, mesmo com a recente reação dos valores da carcaça especial no atacado da Grande São Paulo, as quedas anteriores impediram uma recuperação significativa na média deste mês.