Meta bane 6,8 milhões de números do WhatsApp ligadas a ‘centrais de golpes’ Banimentos ocorreram no primeiro semestre deste ano, em operação contra centros criminosos no Sudeste Asiático Tecnologia e Ciência|Do R7 06/08/2025 - 09h42 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Meta baniu 6,8 milhões de números do WhatsApp.

A ação foi direcionada a 'centrais de golpes' no Sudeste Asiático.

Os banimentos ocorreram no primeiro semestre deste ano.

A operação visa combater centros criminosos e práticas ilegais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Centrais do golpe tinham como alvo pessoas que usam a internet no mundo todo Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

A Meta, empresa dona do WhatsApp, informou que baniu mais de 6,8 milhões de contas do aplicativo de mensagens que estavam ligadas à aplicação de golpes com vítimas no mundo todo. O balanço corresponde aos dados dos primeiros seis meses de 2025.

Segundo a big tech, esses centros funcionariam com base em trabalho forçado e seriam operados por organizações do crime organizado, principalmente no Sudeste Asiático.

“Com base em nossos insights investigativos sobre as medidas de combate mais recentes, detectamos de forma proativa e eliminamos contas antes mesmo que as centrais de golpes pudessem utilizá-las”, afirmou a empresa em comunicado.

De maneira geral, essas centrais realizam várias campanhas simultâneas, envolvendo desde criptomoedas e investimentos até esquemas de pirâmide.

‌



“Em todos os casos, existe uma pegadinha que deve servir de alerta para todos: você precisa pagar um valor para receber os rendimentos ou lucros prometidos”, afirma a empresa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para aplicar o golpe, os criminosos podem iniciar o contato por mensagem de texto ou até mesmo por aplicativos de relacionamento, até conquistarem a confiança da vítima. Por fim, recorrem a plataformas de pagamento ou criptomoedas.

‌



Durante um único golpe, os golpistas tentam alcançar as pessoas por várias plataformas diferentes, de modo a garantir que cada serviço tenha acesso a apenas uma parte limitada da fraude — o que dificulta a detecção.

Novas ferramentas

Segundo a Meta, o WhatsApp passará a contar com recursos que protegem “amplamente as pessoas” que utilizam o serviço. Entre eles, está um novo resumo de segurança, que será exibido quando alguém que não está nos seus contatos adicionar você a um grupo desconhecido.

‌



“Essa seção incluirá informações importantes sobre o grupo e dicas para manter a segurança. Nela, você poderá sair do grupo sem nem precisar ler a conversa”, explicou a empresa.

Nas mensagens individuais, a Meta também afirma estar testando maneiras de alertar os usuários ao iniciarem uma conversa com alguém fora da lista de contatos, exibindo mais informações sobre a conta em questão.

Dicas para evitar golpes

Pare e pense: espere um pouco antes de responder. Reflita se você reconhece o número de telefone ou se o pedido parece legítimo.

espere um pouco antes de responder. Reflita se você reconhece o número de telefone ou se o pedido parece legítimo. Questione: esse pedido faz sentido? Parece bom demais para ser verdade? Estão pressionando você a enviar dinheiro, vales-presente ou códigos? Estão oferecendo pagamento exagerado por poucas horas de trabalho? Estão apressando você? Todos esses podem ser sinais de golpe.

esse pedido faz sentido? Parece bom demais para ser verdade? Estão pressionando você a enviar dinheiro, vales-presente ou códigos? Estão oferecendo pagamento exagerado por poucas horas de trabalho? Estão apressando você? Todos esses podem ser sinais de golpe. Verifique: se a pessoa afirma ser um amigo ou familiar, confirme se ela realmente é quem diz ser. Entre em contato diretamente com esse amigo ou parente, de preferência usando outro meio de comunicação. Por exemplo, se você recebeu uma mensagem no WhatsApp, faça uma ligação telefônica. Se recebeu um SMS, ligue por WhatsApp para o número que você conhece.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp