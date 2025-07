Coronel diz ter recebido e repassado ao superior carta que pressionava Exército por golpe Fabrício Moreira de Bastos foi interrogado pelo STF nesta segunda-feira (28) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 18h03 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coronel explicou que a ideia era 'dissuadir' os militares que escreveram a carta de publicá-la Reprodução

O coronel do Exército Fabrício Moreira de Bastos confirmou, nesta segunda-feira (28), a existência da “Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro” e disse que repassou o documento ao seu superior no CIE (Centro de Inteligência do Exército), Coronel De La Vega, por determinação do próprio superior.

“Então, ele (De La Vega) pediu que, assim que nós tivéssemos contato com esse documento, que nós encaminhássemos para ele. Eu não participava do grupo do WhatsApp ‘Aman 97’. Eu sabia que o (coronel) Correia Neto participava e pedi a ele que, assim que tivesse contato com o documento, que ele também me encaminhasse para que eu mandasse ao general De La Vega. E isso aconteceu”, explicou Bastos em interrogatório ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Bastos é um dos réus no núcleo 3 da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele foi interrogado hoje. pelo juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Rafael Henrique.

Conforme Bastos, seu superior sabia que a “turma de 1997″ estava preparando o documento e que, por isso, pediu que ele lhe encaminhasse a carta.

‌



De acordo com a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), a carta seria uma forma de pressionar o alto comando do Exército a aderir a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na peça elaborada pela PGR, é possível notar mensagens de Bastos encaminhando a carta a outros militares das forças especiais, o que seria uma tentativa de angariar apoio à ação.

‌



Bastos disse que entregou uma cópia do documento a De La Vega, incluindo uma lista de quem tinha assinado a carta.

Ele explicou que a ideia era “dissuadir” os militares que escreveram a carta de publicá-la, além de desestimular mais assinaturas. Bastos também criticou o documento, alegando que era “muito mal escrito”.

‌



“Servia como um desabafo, frases soltas e não acrescentava nada com nada. Pode ser entendido como um desabafo pelos oficiais. Uma carta escrita por quatro coronéis era impossível pressionar o alto comando do Exército. É de uma inocência dos coronéis acharem que, fazendo o manifesto e com adesão, eles teriam o condão de pressionais 16 comandos do Exército. É uma inocência franciscana”, prosseguiu.

O coronel também disse que o Exército fez uma sindicância e que puniu quem assinou e quem divulgou o arquivo.

Ele ainda negou que a carta tenha sido discutida ou modificada durante uma reunião entre kid pretos em 28 de novembro de 2022, em Brasília. Ao STF, Correia Neto disse que a reunião foi apenas um “encontro entre amigos”.

Entenda

Segundo a PGR, os tenentes-coroneis Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Sérgio Cavaliere, réus no processo sobre o golpe, teriam participado da elaboração da carta, que foi vazada por meio do comentarista televisivo Paulo Figueiredo.

A ideia da divulgação, conforme a PGR, era “inserir os comandantes resistentes ao golpe em uma máquina de amplificação de ataques pessoais e aumentar a adesão ao documento produzido”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp