Diretor de agência da ONU chama Lula de 'comandante' de combate à fome Petista afirmou estar 'com a consciência tranquila' pelo 'dever cumprido'; Brasil saiu novamente do Mapa da Fome Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 16h07 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h54 )

Lula comemorou resultado e disse que luta contra à fome é sua 'profissão de fé' Ricardo Stuckert/Presidência da República - 28.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado nesta segunda-feira (28) de “comandante” do combate à fome, tanto no Brasil quanto no mundo. O elogio foi feito pelo diretor-geral da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), Qu Dongyu.

A agência é o braço da ONU responsável pelo combate à fome e à insegurança alimentar no mundo.

“O senhor, na verdade, é comandante, pois mobiliza seus colegas, seu povo, para lutar contra a fome. Como agência da ONU, fazemos nossa parte. No próximo ano, vamos ao Brasil ver a experiência do Brasil”, declarou Dongyu, ao convidar Lula para os eventos de comemoração dos 80 anos da ONU, em outubro, em Roma, na Itália.

A conversa ocorreu por telefone, após a confirmação de que o Brasil deixou, novamente, o Mapa da Fome. O anúncio da conquista foi feito nesta segunda pela FAO.

‌



Lula agradeceu o reconhecimento, e afirmou estar com a “consciência tranquila” por ter “cumprido o dever” com o país.

O Brasil já tinha conseguido deixar o Mapa da Fome em 2014, mas voltou ao medidor no triênio 2019-2021.

‌



“Quero dizer que hoje sou o homem mais feliz do mundo. Vamos continuar trabalhando, e espero que as pessoas se interessem em saber o que aconteceu no Brasil, porque, na verdade, para que a gente acabe com a fome e a pobreza é preciso colocar o povo pobre no orçamento do país, do estado e do município. Hoje, vou dormir com a consciência tranquila com o dever cumprido com meu povo”, comemorou o petista.

Lula afirmou ser um “soldado” do combate à fome. “Quero que você saiba que, com o mandato de presidente ou sem mandato, eu serei um soldado mundial na luta contra a fome e a pobreza. Não tem sentido alguns governantes estarem gastando US$ 2,7 trilhões por ano com armas e não gastam a mesma quantia com comida e com preservação ambiental. Sou um soldado do Brasil, da FAO e mundial para combater a fome no mundo", declarou o presidente.

‌



Ao parabenizar o Brasil, Dongyu destacou que o feito já tinha sido conquistado há mais de 10 anos.

“Os senhores já fizeram isso anteriormente. Isso demonstra como podemos mudar as coisas com trabalho árduo, o Brasil é um exemplo disso. A luta contra a fome é um direito humano fundamental, verdadeiro. Estou orgulhoso do Brasil e do senhor como líder. O êxito dos senhores é o êxito do mundo, é a maior população da América Latina. Vocês estão também oferecendo oportunidade para os colegas do mundo aprenderem", elogiou o diretor-geral.

Lula ressaltou que os dados poderiam ter sido “melhores”, ao citar que o levantamento incluiu 2022, último ano da gestão de Jair Bolsonaro (PL).

“Agora, é preciso um pouco mais de força, para que a gente possa não ter nenhuma pessoa [com fome]. Eu estou feliz porque quando você for divulgar os dados no próximo ano, só entrará meu mandato,. Posso te garantir que os dados estarão muito melhores. Neste balanço, a gente teve que carregar 2022, que foi um ano muito ruim”, observou o presidente.

Mapa da Fome

O Mapa da Fome é um indicador global criado pela FAO para identificar países com graves problemas de insegurança alimentar.

Segundo o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), estar no mapa demonstra que uma “parcela significativa da população não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável”.

Um dos indicadores utilizados para identificar esses países é o PoU (Prevalence of undernourishment — prevalência de subnutrição). O índice é calculado a partir de três variáveis:

quantidade de alimentos disponíveis no país, consideradas produção interna, importação e exportação;

consumo de alimentos pela população, dadas as diferenças de renda; e

quantidade adequada de calorias por dia definida para um “indivíduo médio”.

