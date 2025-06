Coronel Tadeu toma posse como deputado no lugar de Carla Zambelli Parlamentar tomou posse na Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira (16) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP) Reprodução/YouTube Câmara dos Deputados - 16/06/2025

O deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP) tomou posse, nesta segunda-feira (16), do mandato de deputado federal no lugar da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar pediu licença de 127 dias após ir para a Itália.

A viagem da parlamentar aconteceu dias após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão, perda mandato e ao pagamento de multa de R$ 2 milhões pela invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Após a viagem, o STF rejeitou os recursos apresentados pela defesa da parlamentar, determinou a prisão para cumprimento de pena, determinou a inclusão do nome dela na lista vermelha da Interpol e o bloqueio de seu salário e das verbas do gabinete.

O governo brasileiro já pediu a extradição da parlamentar à Justiça italiana. Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou a condenação da deputada à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa a fim de analisar a perda do mandato dela.

‌



Tadeu chegou a ser eleito em 2018, quando foi vice-líder do PL (Partido Liberal na Câmara, mas não obteve votos suficientes para continuar no cargo em 2022.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O parlamentar já foi oficial da Polícia Militar, policial Militar do Estado de São Paulo, Comandante de Helicópteros e Líder Táxi Aéreo no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp