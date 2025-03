Crédito do Trabalhador recebe 29,3 milhões de simulações de empréstimo em dois dias Em vigor na sexta-feira (21), medida libera crédito consignado para 47 milhões de pessoas que têm carteira assinada Brasília|Do R7, em Brasília 22/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 22/03/2025 - 21h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro pede calma a trabalhadores que desejam contratar o consignado Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que, de 6h da manhã de sexta-feira (21) até as 18h deste sábado (22), foram registradas 29.301.348 simulações de empréstimo no aplicativo da CTPS (Carteira de Trabalho Digital) com 2.962.330 propostas solicitadas por trabalhadores e 6.683 contratos realizados. Os dados foram repassados pela Dataprev.

De acordo com o ministério, o volume de acesso à CTPS Digital está 12 vezes acima da referência semanal, considerando os últimos 3 meses.

Em nota, o MTE afirma que o ministro Luiz Marinho tem alertado aos trabalhadores que não tenham “pressa” em contratar o consignado, que esperem as 24 horas para que todas as instituições financeiras habilitadas mandem as suas propostas, garantido, assim, taxas mais baixas de juros. “O trabalhador precisa ter cautela, calma para analisar a melhor proposta”, argumenta Marinho. A prestação mensal do empréstimo não poderá ultrapassar 35% do salário do trabalhador.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Crédito do Trabalhador entrou em vigor na sexta-feira (21), criado pela MP nº 1.292, que libera o crédito consignado para 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, incluindo os domésticos, os rurais e os empregados do MEI.

‌



A modalidade de crédito está disponível para todos os trabalhadores de carteira assinada somente na Carteira de Trabalho Digital. Já a partir de 25 de abril todos os bancos poderão ofertar o crédito através das suas plataformas digitais.

Para acessar o crédito, através da Carteira Digital do Trabalho, na aba Crédito do Trabalhador, o interessado autoriza o acesso a dados como nome, CPF, valor do salário e tempo de empresa, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

‌



A partir daí, ele recebe ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal da instituição financeira, que analisa a margem do salário disponível para consignação.

Pela linha de crédito, o empregado pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias ou ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão.

Caso desista do empréstimo, o trabalhador tem 7 dias corridos, a contar do recebimento do crédito, para devolver todo o dinheiro repassado pelas instituições financeiras.