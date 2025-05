Crimes contra mulheres com uso de IA e ‘fake nudes’ passam a ter pena mais severa Prática é caracterizada pela criação de fotos, vídeos e áudios falsos com a ajuda da tecnologia Brasília|Do R7, em Brasília 01/05/2025 - 09h04 (Atualizado em 01/05/2025 - 09h04 ) twitter

Conteúdos, geralmente, incluem divulgação de imagens com teor pornográfico falsas Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os crimes contra mulheres praticados com o uso de IA (inteligência artificial) ou outras tecnologias passaram a ter penas mais severas no país. Conforme os novos parâmetros, a pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa, será aumentada da metade.

A mudança contempla situações que envolvem os chamados deep fakes — imagens, vídeos ou áudios falsos, mas que aparentam ser autênticos, criados com ajuda da tecnologia.

A mudança ocorre na redação do Código Penal que trata sobre violência psicológica, uma das formas de agressão contra mulheres reconhecidas pela legislação brasileira.

Os conteúdos falsos, geralmente, incluem a divulgação de imagens com teor pornográfico inverídicas, usadas muitas vezes como forma de ameaça, constrangimento, humilhação e chantagem.

Segundo a legislação, a violência psicológica contra a mulher é caracterizada por dano emocional que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da vítima, ou cujo objetivo seja degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Esse crime pode acontecer por meio de:

ameaça,

constrangimento,

humilhação,

manipulação,

isolamento,

chantagem,

ridicularização,

limitação do direito de ir e vir; ou

qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher.

Aumento nos casos

Segundo o relatório Sumsub Identity Fraud Report 2023, o número de deepfakes identificadas no Brasil cresceu 830% entre 2022 e 2023. Isso significa que, na época, quase metade de todos os casos envolvendo essa prática na América Latina ocorreram no Brasil.

‌



Outro dado, desta vez divulgado no Relatório de Inteligência de Ameaças iProov 2024: O Impacto da IA Generativa na Verificação Remota de Identidade, mostrou que, entre o 1º e o 2º semestre de 2023, a troca de identidade — uma forma de deepfake — registrou um aumento de 704%.

Como denunciar?

🔎 Reúna informações

O primeiro passo é confirmar se o vídeo, foto ou áudio realmente utiliza a imagem da vítima. Se isso for comprovado, salve cópias dos arquivos e prints de sites, redes sociais e plataformas onde o material foi divulgado. Também é importante registrar números de telefone e nomes de usuários envolvidos na disseminação do conteúdo falso.

📝 Registre um boletim de ocorrência

Com as provas em mãos, vá até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Se houver indício de violência contra a mulher, procure preferencialmente uma delegacia especializada. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, a recomendação é registrar o caso na Polícia Federal ou acionar órgãos como o Conselho Tutelar.

📱 Denuncie nas plataformas

Use as ferramentas de denúncia das próprias plataformas para solicitar a remoção do conteúdo. ⚠️ Atenção: salve todas as provas antes de fazer a denúncia, pois o conteúdo pode ser excluído após a solicitação.

⚖️ Busque orientação jurídica

Procurar orientação jurídica é fundamental. Além de garantir que os direitos da vítima sejam preservados, isso também ajuda a reduzir o sofrimento emocional e dá mais segurança em todo o processo.

