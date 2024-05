Defesa afirma que Cid se arrepende de desabafo que o levou novamente à prisão Advogado diz que o orientou a tomar cuidado com o uso do celular e que ele admite que ‘pisou na bola’

Alto contraste

A+

A-

Moraes autorizou liberdade condicional de Cid (Geraldo Magela/Agência Senado - Arquivo/Geraldo Magela/Agência Senado - Arquivo)

O advogado do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Cezar Bittencourt, afirmou nesta sexta-feira (3) que ele está arrependido do desabafo em que critica a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes . O tenente-coronel foi preso depois de prestar depoimento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre os áudios vazados. “Qualquer um de nós, de repente se sente em um momento de estresse e perde a noção das coisas. Cid é um homem inteligente, um oficial preparado, mas também é um ser humano”, justifica a defesa.

Bittencourt também afirma que Cid não se lembra com quem estava conversando no momento do desabafo. “Ele tem muitos amigos”, completa. A defesa diz que orientou o ex-ajudante de ordens a tomar cuidado com o uso do celular e que Cid admite que “pisou na bola”.

No áudio em questão, Cid diz que o ministro “é a lei” e que ele age da forma como bem entender. “O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos [de prisão]. Porque eu estou em [inquérito sobre] vacina, eu estou em joia”, comentou.

Moraes autoriza liberdade

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou nesta sexta-feira (3) a soltura do tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O militar estava preso desde 22 de março, quando foi detido após prestar depoimento ao STF sobre um áudio no qual fez ataques à Polícia Federal e a Moraes . O ministro manteve, ainda, o acordo de delação premiada feito pelo militar.

Publicidade

“Em virtude das declarações do colaborador Mauro César Barbosa Cid em audiência no Supremo Tribunal Federal, bem como de seus novos depoimentos perante a Polícia Federal e do resultado apresentado na busca e apreensão, apesar da gravidade das condutas, nessa exato momento, não estão mais presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, afastando a necessidade da atual restrição da liberdade de ir e vir”, disse o ministro.