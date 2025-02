Deputado diz que deve exonerar assessor alvo de operação da PF sobre desvio de emendas PF encontrou conversas entre assessor e lobista, que indicam um suposto acerto de propina Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 13/02/2025 - 21h06 ) twitter

O deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) disse, nesta quinta-feira (13), que, “provavelmente”, vai exonerar o secretário parlamentar lotado em seu gabinete Lino Rogério da Silva, alvo da PF (Polícia Federal) nesta manhã por suposto envolvimento em um escândalo de desvio de emendas parlamentares.

“Vou aguardar a investigação. Não vou entrar no mérito de dizer se vou demiti-lo. É uma palavra dura, mas provavelmente vou desligá-lo do meu gabinete. Vou respeitar o fato dele estar sendo investigado“, disse o deputado a jornalistas após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta tarde.

No encontro, ele negou qualquer envolvimento com o esquema. Depois, também disse não acreditar no envolvimento do assessor.

“Eu não acredito (no envolvimento do Lino), claro que a gente sempre tem que trabalhar com uma reserva no sentido de fazer uma avaliação completa para ver a investigação de um secretário parlamentar que está sendo investigado”, continuou.

Afonso disse que as irregularidades apontadas incriminam o lobista Cliver André Fiegenbaum e o Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. No entanto, a polícia encontrou conversas entre Lino e o lobista, que indicam um suposto acerto de propina em troca da indicação de emendas parlamentares.

Quando a PF deflagrou a operação, Afonso estava no Rio Grande do Sul. Depois, embarcou em um avião para encontrar-se com o presidente da Câmara. Conforme o deputado gaúcho, o presidente da Câmara prestou “solidariedade” a ele.

Ele contou ainda que Lino trabalha com ele há 15 anos e que morava no mesmo apartamento funcional que ele, em Brasília, alvo da PF. Afonso explicou também que vai conversar com o assessor nos próximos dias.

Afonso afirmou que está “preocupado” e “sensibilizado” com a situação. Além disso, que sempre acompanha as indicações das emendas feitas por seu gabinete.

“Eu estou preocupado e sensibilizado pelo fato de que é inadmissível uma circunstância como essa que, de certa forma, atinge o meu mandato. Muito mais que a questão pessoal é o mandato que fica limitado e recebe uma censura”, prosseguiu.

Entenda

Durante a operação de busca e apreensão em investigação que apura suposto pagamento de propina por destinação de emendas parlamentares, investigadores encontraram contrato firmado entre operadores e hospital que recebeu emendas.

Segundo as investigações, três emendas parlamentares do deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) teriam sido alvo da negociação de operadores de emendas. Duas no valor de R$ 200 mil cada e uma de R$ 670 mil, todas destinadas entre novembro de 2023 e janeiro de 2024 ao Hospital Ana Nery, na cidade de Santa Cruz do Sul (RS).

O contrato foi encontrado nesta manhã na casa de um funcionário do hospital Ana Nery e, de acordo com a investigação, prevê o pagamento de R$ 37 mil pelos serviços de captação de recursos por emendas parlamentares. Assinam o documento o diretor do hospital e o lobista Cliver Fiegenbaum.

Durante as buscas, a PF também encontrou na casa de lobistas que negociariam as emendas R$ 350 mil em espécie e celulares escondidos no forro do teto de um escritório.

O Hospital Ana Nery dise que está colaborando com a investigação. Veja a nota oficial:

“O Hospital Ana Nery, referência em saúde e bem-estar desde sua inauguração em 1955, reafirma seu compromisso com a transparência, a integridade e o pleno cumprimento das normas legais.

Na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, a instituição tomou conhecimento, com surpresa, da operação EmendaFest. Desde então, tem prestado total colaboração às autoridades, fornecendo prontamente todos os documentos solicitados e colocando-se à disposição para contribuir com o esclarecimento dos fatos.

O Hospital Ana Nery reitera seu compromisso com a ética e a legalidade e seguirá colaborando com as investigações para que sejam conduzidas com a máxima celeridade e transparência."