PF encontra contrato para suposto pagamento de propina a operador que captava emendas parlamentares para hospital Polícia também achou celulares em forro do teto e R$ 350 mil com lobistas Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 13/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h09 )

Contrato entre hospital e operador mostra suposto acerto para pagamento de propina Reprodução

Durante a operação de busca e apreensão em investigação que apura suposto pagamento de propina por destinação de emendas parlamentares, investigadores encontraram contrato firmado entre operadores e hospital que recebeu emendas.

Segundo as investigações, três emendas parlamentares do deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) teriam sido alvo da negociação de operadores de emendas. Duas no valor de R$ 200 mil cada e uma de R$ 670 mil, todas destinadas entre novembro de 2023 e janeiro de 2024 ao Hospital Ana Nery, na cidade de Santa Cruz do Sul (RS).

O contrato foi encontrado esta manhã na casa de um funcionário do hospital Ana Nery e, de acordo com a investigação, prevê o pagamento de R$ 37 mil pelos serviços de captação de recursos por emendas parlamentares. Assinam o documento o diretor do hospital e o lobista Cliver Fiegenbaum.

Celulares escondidos

Durante as buscas, a PF também encontrou na casa de lobistas que negociariam as emendas R$ 350 mil em espécie e celulares escondidos no forro do teto de um escritório.

O que dizem os envolvidos

Procurado, o deputado Afonso Motta ainda não se manifestou. Já o Hospital Ana Nery divulgou a seguinte nota oficial:

“O Hospital Ana Nery, referência em saúde e bem-estar desde sua inauguração em 1955, reafirma seu compromisso com a transparência, a integridade e o pleno cumprimento das normas legais.

Na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, a instituição tomou conhecimento, com surpresa, da operação EmendaFest. Desde então, tem prestado total colaboração às autoridades, fornecendo prontamente todos os documentos solicitados e colocando-se à disposição para contribuir com o esclarecimento dos fatos.

O Hospital Ana Nery reitera seu compromisso com a ética e a legalidade e seguirá colaborando com as investigações para que sejam conduzidas com a máxima celeridade e transparência."

