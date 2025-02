Deputado formaliza denúncia contra bloco que apresentou Jesus de fio-dental no RS Gilvan Máximo (Republicanos-DF) aponta para racismo religioso e ato “absurdo” dos foliões Brasília|Do R7, em Brasília 28/01/2025 - 13h10 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h10 ) twitter

Deputado Gilvan Máximo Câmara dos Deputados/Divulgação - arquivo

O deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos-DF) formalizou uma denúncia no MPF (Ministério Público Federal) nesta segunda-feira (27) contra um bloco de carnaval que apresentou Jesus de fio-dental. O episódio aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no domingo, durante apresentação pré-Carnaval. Um folião, fantasiado de Jesus Cristo, foi filmado tirando a roupa em cima de uma árvore, aos gritos de outros foliões.

Nas redes sociais, Gilvan Máximo afirmou que a situação era uma “absurdo”. “Isso aqui deixa a gente indignado. Acabei de formalizar uma denúncia contra esses canalhas, contra esses militantes travestidos de alunos por vilipêndio e racismo religioso”, disse.

O parlamentar acrescentou que o artigo 208 do Código Penal “é claro sobre esse tipo de crime e tem várias punições sérias para quem comete essas atrocidades”. “Não vamos aceitar isso, não vamos aceitar que o cristianismo seja desrespeitado no nosso país. Quem professa a sua fé em Cristo Jesus não pode ser tão desrespeitado dessa forma”, afirmou.

Gilvan Máximo disse que está mobilizado na “defesa da liberdade religiosa e na defesa das pessoas de fé” do país.