Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em 5 estados e no DF, afirma ANP AC, MT, MS, PR, SP e DF são os locais em que o etanol foi mais competitivo em relação à gasolina, segundo agência Economia|Do Estadão Conteúdo 28/01/2025 - 08h48 (Atualizado em 28/01/2025 - 09h22 )

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em cinco estados e no DF Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 11.07.2022

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em 5 Estados e no Distrito Federal na semana de 19 a 21 de janeiro. Na média dos postos pesquisados no país, o etanol tinha paridade de 68,50% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Acre (69,58%), Mato Grosso (64,63%); Mato Grosso do Sul (66,23%); Paraná (69,75%) e São Paulo (67,11%), além do Distrito Federal (69,83%).