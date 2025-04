Deputado pede assistência religiosa a condenados pelos atos de 8 de Janeiro Na semana passada, Moraes autorizou a prisão preventiva domiciliar a Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua da Justiça Brasília|Do R7 01/04/2025 - 17h53 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h54 ) twitter

Atos extremistas 8 de janeiro levaram a condenações Marcelo Camargo/Agência Brasil

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediu ao ministro Alexandre de a visita de autoridade religiosa à mulher que pichou a estátua da Justiça com “Perdeu, Mané” e a todos em prisão domiciliar por condenação por atos praticados no 8 de janeiro.

“Acredita-se que Vossa Excelência, com a consciência humanitária e jurídica que lhe é peculiar, concederá tal pedido”, disse o parlamentar.

Na semana passada, Moraes autorizou a prisão preventiva domiciliar a Débora Rodrigues dos Santos. A decisão segue entendimento da PGR (Procuradoria-Geral da República) que se manifestou por tal concessão. Na mesma decisão, o ministro determinou que ela use tornozeleira eletrônica. Débora está detida no interior de São Paulo desde 2023.

Dias antes, Moraes votou pela condenação da cabeleireira a 14 anos de prisão, mais multa, pela participação nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Moraes foi seguido pelo ministro Flávio Dino, mas o ministro Luiz Fux pediu vista no caso. O magistrado disse que iria revisar a pena determinada. Ela é acusada de pichar a frase “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, situada em frente ao prédio do STF.

