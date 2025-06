Deputado pernambucano vai relatar MP que reformula o setor elétrico, diz Motta Medida prevê uma nova tarifa social para famílias de baixa renda Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 16h04 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado federal Fernando Filho (União-PE) Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, nesta terça-feira (10), que o deputado federal Fernando Filho (União-PE) vai relatar a (MP) medida provisória que reformula o setor elétrico no Brasil.

O parlamentar foi ministro de Minas e Energia no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). A medida, enviada há duas semanas ao Congresso, prevê uma nova tarifa social para famílias de baixa renda e ainda a abertura de mercado, prevista para começar em agosto de 2026 para indústria e comércio e, em dezembro de 2027, para demais consumidores — cenário no qual o usuário poderá escolher o fornecedor.

A medida já está em vigor por 120 dias, até que o Congresso aprove a MP. A isenção total para famílias de baixa renda, beneficiárias do CadÚnico, valerá para quem consome até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês, o que chegaria a 60 milhões de pessoas no país.

Atualmente, a Tarifa Social dá isenção do pagamento em caso de consumo de até 50 kWh e vale para indígenas e quilombolas, enquanto os idosos com BPC (Benefício de Prestação Continuada) e as famílias do CadÚnico têm direito a descontos escalonados de até 65%, caso o consumo seja menor que 220kWh.

‌



Conforme o governo, as faixas de desconto estão defasadas e, com as mudanças, nenhuma família vai ter redução do benefício.

A expectativa é reduzir a inadimplência, os furtos de energia e os custos operacionais das distribuidoras.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A MP ainda prevê que as famílias do CadÚnico com renda entre meio e um salário mínimo também serão isentas do pagamento no consumo mensal de até 120 kWh.

A ideia é ter uma tarifa de transição entre Tarifa Social e tarifa normal, com distribuição mais equilibrada dos impactos da CDE no orçamento familiar. Aproximadamente 55 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com redução de cerca de 12% nas contas de energia, conforme o governo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp