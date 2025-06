Sem diálogo entre Legislativo e Executivo, ‘não tem ajuste fiscal que pare em pé’, diz economista

“Responsabilidade fiscal precisa ser uma união entre o Executivo e o Legislativo”, afirma Carla Beni, economista conselheira do Corecon (Conselho Regional de Economia) de São Paulo, em entrevista ao Conexão Record News .



No último domingo (8), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a revisão do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o corte de isenções fiscais após reunião com Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado.



Ao comentar o recuo das alíquotas do IOF, a economista ressalta a importância do diálogo entre os poderes. “A gente sabe que, se o Legislativo não se aliar com o Executivo e não se propuser a fazer mudança, não tem ajuste fiscal que pare em pé”, diz.



Entre as medidas anunciadas por Haddad, Carla destaca o aumento do imposto cobrado sobre casas de apostas . “A elevação da tributação das bets é muito importante. Ela estava em 12%, que é baixa. [...] Se a gente pensar nos jogos como o tabaco e o álcool, por exemplo, o imposto em cima desses itens têm uma função de encarecer para desestimular”, completa.