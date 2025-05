Tarifa social e mercado aberto: entenda o que muda com MP que reformula o setor elétrico no Brasil

O governo federal publicou, no início deste mês, uma Medida Provisória que reforma o setor elétrico no Brasil. O anúncio prevê uma nova tarifa social para famílias de baixa renda e ainda a abertura de mercado, prevista para começar em agosto de 2026 para indústria e comércio e em dezembro de 2027 para demais consumidores — cenário no qual o usuário poderá escolher o fornecedor.





Conexão Record News desta segunda-feira (26) Marcos Madureira, presidente da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), comenta essas medidas. Madureira analisa que a tarifa social, apesar de não mudar o número de beneficiários em relação aos que já recebem auxílio em parte do valor, vai garantir a isenção a famílias que consumirem até 80 kWh. No entanto, para ele, o valor deveria ser coberto pelo Orçamento da União e não pelo fundo do CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), como é feito atualmente. "Mas é uma medida positiva em atenção à população de mais baixa renda", complementa.





Já sobre o mercado livre de energia, o presidente da Abradee explica que a medida busca criar um equilíbrio e uma maneira mais justa nessa abertura de mercado, pois atualmente esse valor acaba caindo para o consumidor. "Quando alguém opta por sair do mercado regular e ir para o mercado livre, como a eólica ou solar, ele compra uma energia que tem um aspecto ambiental importante, mas ela não traz a necessária estrutura de suporte para que o sistema elétrico funcione. Quem está pagando isso é só o consumidor do mercado regular", completa.