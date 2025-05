Deputado Rui Falcão lança candidatura à presidência do PT Mandato de presidente do PT, que conta com mais de 1,6 milhão de filiados, é de 4 anos, sendo permitida uma reeleição Brasília|Do R7 20/05/2025 - 21h08 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h09 ) twitter

Candidatura foi lançada nesta terça em Brasília

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) lançou nesta terça-feira (20), em Brasília, a candidatura para a presidência nacional do PT (Partido dos Trabalhadores). O anúncio ocorre em meio à desistência do prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, de concorrer ao cargo.

A jornalistas, o deputado comentou sobre suas promessas de campanha e disse não ver problemas em ter um número maior de candidatos à presidência do partido petista.

“No PT, as disputas são naturais. Quando fui eleito em 2013, tinha seis candidatos. Isso não causou nenhuma fragmentação no PT”, comentou.

Falcão falou, ainda, sobre as divergências com um dos principais rivais dele na disputa pelo comando do PT, Edinho Silva.

“Há divergências políticas sobre as tarefas da conjuntura, sobre retomar princípios fundantes do PT, a defesa do internacionalismo. Para isso o PT precisa estar muito fortalecido, muito ciente dos desafios, e o principal desafio nosso é ter um partido ativo para reeleger o presidente Lula”, disse.

Essa é a primeira vez em sete anos que o partido realiza eleições diretas para o comando nacional.

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), até 4 de outubro de 2024, o PT tinha 1.653.361 filiados. O mandato de presidente do PT é de 4 anos, sendo permitida uma reeleição.

Essa regra vale também para presidentes de diretórios estaduais e municipais. Trata-se de uma norma interna na legenda. Na lei brasileira, nada impede partidos de reelegerem seus dirigentes indefinidamente.

