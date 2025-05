Desmatamento tem alta de 55% na amazônia e de 26% no cerrado em abril Dados comparam resultados a abril de 2024; nos primeiros meses deste ano, taxas caíram 1% e 3%, respectivamente Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/05/2025 - 20h02 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina destacou 'estabilidade' dos dados nos primeiros quatro meses deste ano Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 8.5.2025

O desmatamento na amazônia aumentou de 174 km² para 270 km² (55%) na comparação entre abril de 2024 e abril de 2025. No mesmo intervalo, a área degradada no cerrado também cresceu — de 547,25 km² para 690,66 km² (26%). Os dados são do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), e foram apresentados pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva nesta quinta-feira (8).

Os resultados na amazônia são menos dramáticos se observados outros períodos: de janeiro a abril de 2025, o desmatamento caiu 1%, de 681 km² para 672 km²; entre agosto de 2024 e abril de 2025, as áreas degradadas diminuíram 5%, o melhor resultado desde 2016, segundo o Inpe.

Apesar dos números de abril, Marina destacou a “estabilidade” nos primeiros quatro meses deste ano. “Independentemente de ter uma razão específica para a alta relevante no mês de abril, o importante é que, quando faz a soma dos primeiros meses, chegamos à situação de estabilização. O nosso compromisso não é ter versão positiva para apresentar por alguns dias, o nosso objetivo é ter queda consistente”, afirmou, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

No cerrado, os dados também melhoram quando mudado o intervalo de observação — o desmatamento no bioma caiu de 4.868 km², em agosto de 2024, para 3.698 km², em abril de 2025. De janeiro a abril deste ano, a queda acumulada foi de 3%.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pantanal

O cenário no pantanal, ao contrário da amazônia e do cerrado, foi positivo nas três análises. Em abril deste ano, não houve cicatrizes (marcas) de incêndios na região e, de agosto de 2024 a abril de 2025, houve queda de 75%.

Entre abril de 2024 e abril de 2025, a diminuição foi de 77% — de 46,72 km² para 10,85 km².

‌



Fiscalização

Segundo o diretor de Proteção Ambiental do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Jair Schmitt, o instituto identificou e puniu 242 pessoas pelos incêndios florestais do ano passado e aplicou mais de R$ 460 milhões em multas.

“Uma das medidas que estamos fazendo é identificar propriedades de maior risco de incêndio e fazer notificações, para que os proprietários tomem ações preventivas. Se eles causarem incêndio criminoso, eles serão punidos também”, destacou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp