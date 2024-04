Detran flagra 137 motoristas alcoolizados no fim de semana no Distrito Federal Entre sábado e domingo, capital do país registrou seis acidentes de trânsito, uma morte e pelo menos oito pessoas feridas no trânsito

Alto contraste

A+

A-

Fim de semana registrou mais de cinco acidentes Fim de semana registrou mais de cinco acidentes (Detran/Reprodução / 04/05/2022)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, entre sexta-feira (5) e domingo (7), flagrou 137 motoristas dirigindo sob a influência de bebida alcoólica. Na fiscalização foram abordados 520 condutores, para coibir as infrações de trânsito. “Observamos que a cada quatro condutores abordados, um estava sob influência de álcool. Somente na madrugada de domingo, nas regiões de Ceilândia e Taguatinga, foram 50 condutores autuados”, disse o diretor de Policialmente e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias Silva.

Dirigir sob efeito do álcool é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 2,9 mil e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro.

A operação deste fim de semana, também identificou 21 motoristas sem CNH, 22 com a CNH vencida há mais de 30 anos, e 19 motoristas conduzindo com escapamento irregular. Os agentes recolheram 36 veículos ao depósito.

Motorista atropela seis pessoas

Na sexta-feira (5), um motorista de 35 anos atropelou cinco ciclista e um pedestre em uma pista de acesso ao SIA (Setor de Indústria e Abastecimento). O homem passou por audiência de custódia na manhã deste domingo. Em ata da audiência, obtida pelo R7, o juiz do caso destacou que o motorista "estava visivelmente embriagado, com a sua capacidade psicomotora alterada, vindo a causar o atropelamento de cinco vítimas".

Homem passou por audiência de custódia no domingo Homem passou por audiência de custódia no domingo (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do DF - 5.4.2024)

No documento, o magistrado também apontou que o homem estava "em cumprimento de pena, respondendo a processo por homicídio culposo e, não obstante encontrar-se em regime semiaberto, voltou a se envolver na seara criminosa". Além disso, o juiz lembrou que o motorista já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que corroborava a necessidade da prisão preventiva.

O caso aconteceu por volta das 23h30 de sexta, quando um grupo de trabalhadores voltavam da empresa em que trabalham. Cinco ciclistas se feriram, sendo que o mais grave foi um homem socorrido com hemorragia abundante, fratura exposta na perna direita e fratura exposta no braço esquerdo.

Uma morte e oito feridos

Entre sábado (6) e domingo (7) a, outros seis acidentes deixaram uma pessoa morta e pelo menos oito feridos no Distrito Federal. A vítima fatal, de 25 anos, foi um motociclista que bateu contra um poste no Recanto das Emas, por volta das 16h de sábado. A colisão ocorreu próximo ao viaduto da região administrativa, na via sentido Samambaia. O motociclista chegou a ser atendido pelos bombeiros em parada cardiorrespiratório, no entanto, após 40 minutos de reanimação cardiopulmonar, os agentes declararam a morte do homem no local.

Também envolvendo motociclistas, a colisão de duas motos na BR-070 na madrugada deste domingo, por volta de 1h da manhã, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Ceilândia, deixou duas pessoas feridas. Segundo informações dos bombeiros, as vítimas foram um homem de 41 anos, levado ao Hospital de Ceilândia, com traumatismo cranioencefálico e dores na região das costelas, e um homem de 22 anos, levado a mesma unidade com escoriações pelo corpo.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Colisão de carros próximos a Prainha do Lago Norte deixa quatro feridos

Já na tarde de sábado, por volta das 18h, a colisão de dois carros próximo a Prainha do Lago Norte, sentido Varjão, deixou quatro pessoas feridas. Três delas eram jovens de 17, 24 e 18 anos, que apresentaram escoriações pelo corpo, dores na região do tórax e mandíbula, e um deles fratura no braço esquerdo e lesão no tornozelo. As vítimas foram levadas ao Hospital de Base. O motorista do segundo carro envolvido no acidente, de 53 anos, foi atendido pela equipe dos bombeiros com dores na região do tórax e também encaminhado ao Hospital de Base.

Por volta das 15h40, em Taguatinga, próximo ao Pistão Sul, outro acidente de trânsito. Desta vez, um veículo se chocou com outros três carros que estavam estacionados em frente a um supermercado atacadão da região e acabou tombando. Apesar da violência do impacto, não houve relato de feridos.

Em Santa Maria, por volta das 6h40 da manhã de sábado, um carro bateu contra um poste e deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu em frente a um colégio particular da região. O motorista, de 35 anos, foi levado ao Hospital de Santa Maria pelo Samu, sem informações do seu estado de saúde. Já o passageiro do veículo, também da mesma idade, foi atendido pelos bombeiros com cortes na cabeça, supercílio e nariz.