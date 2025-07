DF: homens que cometeram violência contra a mulher terão novo local de acompanhamento Espaço Acolher faz atendimento multidisciplinar mediante ordem judicial, inclusive atendimento psicológico Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 10h54 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h54 ) twitter

Investimento em reforma e estruturação do novo centro inaugurado por Celina Leão foi de R$ 250 mil Giovanna Inoue/R7 - 08.07.2025

A governadora em exercício Celina Leão inaugurou nesta terça-feira (8) o novo Espaço Acolher, que atende autores de crimes de violência contra a mulher, baseados na Lei Maria da Penha.

Segundo a SMDF (Secretaria da Mulher do DF), o local reforça a rede de proteção e de enfrentamento à violência, oferecendo acompanhamento multidisciplinar mediante ordem judicial, além de atendimento portas abertas a homens e mulheres.

O espaço realiza atendimentos gratuitamente, e o investimento em reforma e estruturação foi de R$ 250 mil.

Celina explica que os atendimentos são feitos para pessoas que cometeram violência doméstica, lesão corporal e outras situações que precisam de atendimento psicológico.

“Muitas vezes, o Tribunal de Justiça arbitra, além da sentença, um acompanhamento familiar, inclusive do réu, que é o homem”, detalhou.

O local oferece atendimento humanizado e escuta qualificada e orientação psicossocial para agressores, além de responsabilização e reeducação para prevenir a reincidência.

Grupos reflexivos

A secretaria da Mulher Giselle Ferreira afirma que os atendimentos funcionam como grupos reflexivos.

“Eles aprendem o que é violência, já que ela não é só física, é psicológica, é patrimonial. A gente vive em uma sociedade ainda machista patrimonial, então a gente tem conversado cada vez mais com os homens, e muitos depois afirmam que não sabiam que o que estavam cometendo era uma violência”, esclareceu.

Segundo ela, não há como falar de política pública de proteção às mulheres sem envolver os homens. Os nove Espaços Acolher realizaram 12.669 atendimentos em 2024.

Com equipe técnica de 12 psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, gestores e técnicos administrativos, o novo Espaço pode atender até 20 pessoas simultaneamente. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 18h.

A nova unidade, localizada na SQS 112/312, na Asa Sul, substitui o Espaço que funcionava no edifício Fórum Desembargador José Leal Fagundes.

