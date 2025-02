DF terá que pagar pensão a filhas de mulher que morreu após ter compressa esquecida na barriga Filhas terão direito a receber um terço do salário-mínimo, desde a data da morte da mãe até que completem 25 anos Brasília|Do R7 25/02/2025 - 00h12 (Atualizado em 25/02/2025 - 00h12 ) twitter

Mulher passou por cesárea em hospital público do DF Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O Distrito Federal foi condenado, em segunda instância, a pagar pensão mensal a duas filhas de uma mulher que morreu após o hospital esquecer uma compressa cirúrgica dentro da barriga dela, quando ela passou por uma cesárea.

A decisão da 6ª Turma Cível do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) considera que o DF foi omisso no atendimento à época do parto cesáreo. Cada uma das filhas terá direito a receber um terço do salário-mínimo, desde a data do falecimento da mãe até que completem 25 anos.

A mulher passou pela cesárea em um hospital público do DF e anos depois começou a sentir fortes dores abdominais. Ao procurar uma unidade de saúde, ela precisou de uma cirurgia de emergência. Foi quando os médicos perceberam que dentro dela tinha uma compressa cirúrgica, o que resultou em grave infecção e, posteriormente, na morte da paciente.

O GDF alega que não há relação entre o item esquecido e a morte da paciente. Segundo o DF, a morte teria sido causada por outras complicações, incluindo apendicite. No entanto, a Turma entendeu que as complicações de saúde só foram causadas devido ao esquecimento do item dentro da paciente.