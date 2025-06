Distrito Federal tem redução de 95,1% no desmatamento do cerrado de 2023 para 2024 Cerrado teve redução de 41% do desmatamento, mas segue sendo o bioma que mais sofre pela ação do homem Brasília|Do R7, em Brasília 19/06/2025 - 20h27 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mata ciliar no Parque Ecológico do Lago Norte, em Brasília Juca Varella/Agênca Brasil - 22.10.2023

O Distrito Federal teve uma redução de 95,1% no desmatamento do cerrado em 2024, de acordo com o Relatório Anual de Desmatamento, feito pelo MapBiomas. A queda foi de 638 hectares em 2023 para 31 hectares em 2024, o maior registro proporcional entre todas as unidades da Federação.

A redução no cerrado no ano passado em relação a 2023 foi de 41% do total desmatado. No entanto, o bioma segue sendo o mais prejudicado. Foram 652.197 hectares perdidos em 2024, o que equivale a 52,5% de todo o território desmatado no país.

De acordo com o relatório, nos últimos seis anos, o Brasil perdeu cerca de 9,88 milhões de hectares de vegetação nativa, sendo mais de 82,9% na amazônia e no cerrado.

O principal responsável por essa perda de vegetação nativa é a agropecuária, responsável por 97% de toda a perda dos últimos seis anos. O Pará é o estado com maior área desmatada no acumulado de 2019 a 2024, com cerca de 2 milhões de hectares danificados.

‌



Em 2024, contudo, houve uma redução no desmatamento em todo o país. A redução foi de mais de 30% em comparação com 2023, totalizando 1,24 milhão de hectares.

Contudo, pelo sexto ano consecutivo, todos os estados e o Distrito Federal tiveram alertas de desmatamento detectados pelo MapBiomas. Os cinco estados com maior número de alertas foram Pará, Acre, Bahia, Ceará e Amazonas, que representaram ao menos 60% de todos os alertas detectados no ano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp