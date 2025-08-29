Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato como deputado de fora do Brasil Deputado está nos Estados Unidos desde março, alegando que sua permanência no país é consequência de ‘perseguições políticas’ Brasília|Do R7, em Brasília 28/08/2025 - 22h42 (Atualizado em 28/08/2025 - 22h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Bolsonaro solicita autorização para exercer mandato de fora do Brasil, alegando perseguições políticas.

O deputado está nos Estados Unidos desde março e acumula faltas nas sessões desde agosto.

Ele pede mecanismos para atuação remota e defende que sua presença internacional é legítima.

A Câmara dos Deputados avaliará o pedido, mas não há previsão para a decisão do presidente Hugo Motta. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde março Renato Araujo/Câmara dos Deputados - 5.6.2024

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) enviou um pedido formal ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que possa exercer o mandato parlamentar de fora do Brasil. O parlamentar está nos Estados Unidos desde março deste ano e argumenta que sua permanência no país é consequência de “perseguições políticas”.

Eduardo havia solicitado licença parlamentar de 120 dias, período que se encerrou em julho. Desde o retorno do Congresso Nacional do recesso de meio de ano, no início de agosto, o deputado passou a acumular faltas nas sessões da Casa.

O parlamentar pediu que a Câmara crie mecanismos que permitam o exercício remoto do mandato e que lhe sejam asseguradas as prerrogativas constitucionais. Ele rejeitou qualquer possibilidade de renúncia.

“Não reconheço falta alguma, não renuncio ao meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular.”

‌



Eduardo defendeu que sua atuação internacional se enquadra como uma atividade legítima da Câmara dos Deputados, citando o próprio site da Casa. O parlamentar relatou que viajou aos Estados Unidos durante o carnaval com “uma pequena mala” e em caráter “predominantemente privado”, mas que decidiu permanecer no país após notícias de que poderia sofrer sanções, como a cassação de seu passaporte.

No documento, ele ainda comparou sua situação ao período da pandemia de Covid-19, quando o Congresso autorizou a participação remota dos parlamentares.

‌



“As condições atuais são muito mais graves do que as vividas naquele período: o risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia”, afirmou.

“Não se pode admitir que o que foi assegurado em tempos de crise sanitária deixe de sê-lo em um momento de crise institucional ainda mais profunda”, acrescentou.

‌



Sem mencionar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Eduardo o acusou de agir “fora dos limites constitucionais”.

“Vivemos, infelizmente, sob um regime de exceção, em que deputados federais exercem seus mandatos sob o terror e a chantagem instaurados por um ministro do STF que já é alvo de repúdio internacional”, escreveu.

Agora, caberá à Presidência da Câmara analisar o pedido. Até o momento, não há previsão de quando Motta vai decidir sobre o caso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

