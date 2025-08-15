Motta envia pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética
Etapa avança representações contra deputado; entre pedidos estão ações por tarifas de 50% dos EUA ao Brasil
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou pedidos de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para avaliação do Conselho de Ética.
A etapa foi confirmada nesta sexta-feira (15) e alcança solicitações, de diferentes partidos políticos.
Entre os pedidos que serão avaliados está um que aponta quebra de decoro de parlamentar do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por atuações nos Estados Unidos que possam ter contribuído com a taxação de 50% a produtos brasileiros.
