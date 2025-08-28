Eduardo Bolsonaro participa de ato de comissão da Câmara por videoconferência Deputado afirmou que é provável que novas sanções sejam impostas pelos EUA a Moraes e a quem apoiar o ministro no julgamento de Bolsonaro Brasília|Do Estadão Conteúdo 27/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 22h22 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Bolsonaro participou de uma sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara por videoconferência.

Ele está morando nos Estados Unidos há seis meses e não comparece aos trabalhos legislativos.

Na videoconferência, destacou a necessidade de anistia e comentou sobre possíveis sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes.

O deputado está inelegível até 2030 e enfrentará julgamento no STF pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Eduardo participou de sessão em comissão da Câmara Renato Araújo/Câmara dos Deputados - 27.8.2025

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participou no início da noite desta quarta-feira (27) por videoconferência de uma sessão na Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Faz seis meses que Eduardo se mudou para os Estados Unidos e não comparece aos trabalhos na Casa legislativa.

A participação do parlamentar ocorreu a convite informal do deputado Coronel Meira (PL-PE), e não como membro efetivo da subcomissão que apura supostas violações de direitos humanos contra pessoas envolvidas nos atos do 8 de Janeiro. Eduardo não registrou presença na reunião, tampouco está entre os nomes convidados por meio de requerimento de Meira.

“Que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para que aprovem a anistia, que certamente é o primeiro passo para a gente virar essa página, para trazer justiça para as pessoas do 8 de Janeiro e os demais perseguidos do Alexandre de Moraes, e, assim, que a gente chegue numa boa condição numa mesa de negociação com o Governo dos Estados Unidos para reduzir, e quem sabe até zerar, as tarifas impostas recentemente”, disse.

Além de Eduardo, participaram como convidados o blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021, e o influenciador português Sérgio Tavares.

Em clima de videochamada entre amigos, Eduardo citou nominalmente os colegas parlamentares que foi reconhecendo pela transmissão, e recebeu apoio dos colegas.

A deputada Bia Kicis (PL-DF), por exemplo, afirmou que trabalha junto com o deputado há 11 anos e que ele é uma “inspiração” para todos os brasileiros. A deputada também afirmou que, caso o pai de Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não seja candidato no próximo ano, a eleição será um “golpe”.

Bolsonaro está inelegível até 2030 e, na próxima semana, começará a ser julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na ação penal na qual é réu por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Eduardo voltou a afirmar que mais sanções poderão ser impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes e a quem ficar do lado do relator da ação penal contra Bolsonaro.

“É muito provável que possam ser aplicadas outras sanções se a Primeira Turma do STF seguir por esse caminho”, disse.

O deputado também comentou o relatório final da investigação da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro e ele na semana passada. No documento, a corporação revelou mensagens trocadas entre os dois.

“Para quem leu as conversas, conseguiu ficar claro ali que eu poderia muito bem ter ido por um caminho de benefício pessoal do meu pai, para livrar só a cara dele e deixar os outros em segundo plano”, disse o deputado.

