Em discurso de despedida, Nísia diz que foi alvo de 'campanha machista de desvalorização' Nos bastidores, principais críticas à ex-ministra incluem falta de 'marca' na gestão da Saúde; Padilha tomou posse no lugar dela Brasília|Ana Isabel Mansur e Lis Cappi, do R7 em Brasília 10/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h33 )

Nísia foi demitida por Lula no fim de fevereiro Paulo Pinto/Agência Brasil - 17.2.2025

A ex-ministra da Saúde Nísia Trindade afirmou nesta segunda-feira (10) que foi vítima de uma “campanha sistemática e misógina de desvalorização” enquanto esteve à frente da pasta federal. Ela foi demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 25 de fevereiro e substituída por Alexandre Padilha. A fala de Nísia foi feita em discurso de despedida do cargo, durante cerimônia de posse do novo ministro, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

“Não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e acho que não devemos aceitar como natural comportamento político dessa natureza. Podemos e devemos construir uma nova política, baseada efetivamente no respeito, e destaco o respeito a nós, mulheres, e no diálogo em torno de propostas para melhorar a vida de nossa população”, declarou Nísia.

O termo “misoginia” é muito usado em discussões ligadas à violência contra a mulher e representa o ódio contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Ainda na fala, Nísia aproveitou para destacar a atuação à frente do ministério.

Creio que deixo como legados reconstruir o SUS [Sistema Único de Saúde] e a capacidade de gestão do Ministério da Saúde. Tenho orgulho de afirmar que fui ministra do SUS. É hora de seguir em frente, atuando em outros espaços, seguindo comprometida com o projeto de um país mais justo e soberano. É isso que se faz necessário e o que coloco para mim neste momento”, acrescentou.

Ela estava no cargo desde o início do governo. Nos bastidores, as principais críticas à gestão de Nísia eram a falta de uma “marca” na Saúde e a condução do combate à dengue. Ela foi a terceira mulher do primeiro escalão de Lula a ser demitida — todas foram substituídas por homens. Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo, e Ana Moser, ex-ministra do Esporte, deixaram o governo em julho e setembro de 2023, respectivamente.

O terceiro mandato de Lula começou com 11 ministras. Após as saídas de Carneiro e Moser, o número caiu para 9, mas voltou a 10 com a demissão do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em setembro do ano passado, por denúncias de assédio. Ele foi substituído por Macaé Evaristo. Com a saída de Nísia e a entrada de Gleisi Hoffmann nas Relações Institucionais, o governo segue com 10 ministras.

Além das críticas, a troca faz parte de uma reforma ministerial debatida desde o fim do ano passado, quando Lula criticou publicamente a gestão da comunicação do governo federal.

A insatisfação do presidente levou à substituição do titular da Secom, logo no início de janeiro. Lula demitiu Paulo Pimenta e nomeou o marqueteiro Sidônio Palmeira, que comandou a campanha do petista de 2022.

