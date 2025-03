Líder do MDB diz que Gleisi tem ‘todos os atributos’ para assumir negociação com o Congresso Cotado para assumir a liderança do governo na Câmara, Isnaldo negou que discuta a possibilidade Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/03/2025 - 16h36 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líder do MDB diz que Gleisi tem ‘todos os atributos’ para assumir negociação com o Congresso Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 25/02/2025

O líder do MDB na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (AL), disse, nesta segunda-feira (10), que a nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem “todos os atributos” para assumir a pasta. A declaração acontece após líderes do centrão, a qual o MDB faz parte, criticarem a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alegando que o perfil de Gleisi seria mais embativo.

“A ministra Gleisi tem todos os atributos, por obvio, para tocar a articulação política e relações institucionais do governo”, declarou o líder durante a posse de Gleisi. Ele ressaltou que Lula optou por uma pessoa “mais próxima a ele”.

Os partidos de centro esperavam um nome mais ligado ao bloco. Contudo, Isnaldo ponderou que o comando de Gleisi na pasta “de maneira nenhuma” afetará a relação do governo com o centro, em especial, o bloco a qual o MDB faz parte.

“A Gleisi tem uma relção muito estreita, próxima comigo. Sou admirador da forma dela em fazer politica, pessoa correta, trabalha com retidão, cumpre com todas as obrigações e acordos. Não há insatisfação do bloco que faço parte”, complementou.

‌



Com a entrada de mais um nome do PT na Esplanada dos Ministérios, alguns interlocutores avaliavam que Lula poderia indicar um nome do centro para assumir a liderança do governo na Câmara, sendo Isnaldo uma possibilidade.

Ele, porém, negou que discuta tal possibilidade ou que o cargo lhe tenha sido oferecido e ele negado. “Não houve rejeição. Colocaram de forma equivocada. Dentro do movimento que o presidente fez entorno do nome dela [Gleisi] e do deslocamento do Padilha, o papel da liderança do governo continuará sendo muito bem feito pelo deputado Zé Guimarães”, declarou.