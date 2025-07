Em meio a embate com Trump, Lula coloca presidentes do Brics na capa de rede social e oposição critica Desde o início do governo, imagem que estampava página era de ministros do governo; pouco depois, equipe trocou a foto Brasília|Do R7 31/07/2025 - 17h43 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h04 ) twitter

Perfil de Lula no Flickr tem como capa 'foto de família' do Brics Reprodução/Redes sociais/Flickr/@lulaoficial - 31.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou a imagem de capa de seu perfil no Flickr (rede social de fotos) e incluiu a foto oficial do encontro do Brics, ocorrido no Rio de Janeiro (RJ), no início do mês. Pouco após a publicação da matéria no R7, a equipe de comunicação do governo trocou a imagem.

A imagem mostrava Lula na chamada “foto de família”, com os chefes de Estado e de Governo dos países-membros, parceiros e de engajamento externo do bloco.

A foto tem ainda a ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda atualmente o NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), conhecido como Banco do Brics.

Desde o início do mandato, a capa de Lula na plataforma era uma foto do petista com todos os ministros. Mesmo com as trocas ministeriais, a imagem não tinha sido alterada — ex-integrantes do governo, como Daniela Carneiro, Silvio Almeida, Ana Moser e Flávio Dino, ainda apareciam na rede social.

Agora, a foto é de Lula subindo a rampa em sua posse.

A rápida mudança coincide com ações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a cúpula do Brics, o norte-americano criticou o grupo e chegou a afirmar que taxaria quaisquer nações que se alinhassem a “políticas antiamericanas do Brics”.

Dois dias depois do fim do encontro no RJ, Trump anunciou tarifa de 50% aos produtos brasileiros comprados pelos EUA. A medida foi oficializada nessa quarta (30), com quase 700 exceções à tarifa adicional.

Procurada pelo R7, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da presidência) não se manifestou. O espaço segue aberto.

Fundado em 2009 com a sigla formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brics reúne atualmente 11 integrantes e conta com 10 países parceiros (veja lista ao fim). A presidência rotativa, a cargo do Brasil em 2025, tem duração anual.

Oposição critica

Parlamentares de oposição criticaram o movimento e apontaram acirramento da crise com os Estados Unidos.

“Mais um gesto de Lula em direção ao rompimento das relações Brasil/EUA. Esse tipo de postura não ajuda em nada a desastrosa situação diplomática entre Trump e Lula. Ao contrário, piora de vez as relações”, observou o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS).

“Lula é o trouxa de toda essa negociação. Está enfiando o país na pior situação econômica da história por burrice. Nossa melhor chance é ele pedir para sair do governo amanhã”, afirmou o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Países que integram o Brics

Membros permanentes:

África do Sul

Arábia Saudita

Brasil

China

Egito

Emirados Árabes Unidos

Etiópia

Indonésia

Índia

Irã

Rússia

Nações parceiras:

Belarus

Bolívia

Cazaquistão

Cuba

Malásia

Nigéria

Tailândia

Uganda

Uzbequistão

Vietnã

