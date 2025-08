Senadores democratas articulam medida para barrar tarifaço de Trump ao Brasil Taxa de 50% a produtos brasileiros passa a valer em 6 de agosto Internacional|Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h47 ) twitter

Trump, contudo, divulgou lista com quase 700 exceções do tarifaço Official White House Photo by Joyce N. Boghosian - 23.07.2025

Após visita de um grupo de senadores brasileiros aos EUA para abrir diálogo e reduzir a tarifa de 50% a produtos brasileiros, senadores democratas informaram, nesta quinta-feira (31), que vão apresentar uma proposta para forçar o Senado americano votar uma medida que barre o tarifaço.

Na quarta-feira (31), o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma norma executiva oficializando a medida, que passará a valer em 6 de agosto.

Os senadores Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Chuck Schumer e Ron Wyden criticaram as tarifas estão sendo impostas por Trump. Como justificativas, o presidente americano alega que os EUA estão em desvantagem econômica com o Brasil, além de criticar o STF (Supremo Tribunal Federal) por decisões sobre redes sociais americanas e pelo processo ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) responde.

Anteriormente, o Senado americano votou propostas para contestar o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional por Trump, na imposição de tarifas. Em abril, por exemplo, a Casa aprovou a revogação de tarifas ao Canadá por 51 votos a 48 .

A Câmara americana, no entanto, não votou a proposta e, no fim de abril, houve uma tentativa revogar as tarifas, mas não prosperou em virtude de empate.

Agora, contudo, na Câmara, que está em recesso, o deputado Gregory Meeks, integrante do Comitê de Relações Exteriores, prometeu apresentar uma resolução para tentar barrar o tarifaço.

Além disso, a deputada Sydney Kamlager-Dove, co-presidente do Caucus Brasil, defendeu, em conversa com senadores brasileiros, a prorrogação do prazo para implementação da tarifa, destacando os impactos negativos para empresas e trabalhadores norte-americanos.

Decreto possui exceções, mas commodities importantes serão taxadas

O decreto americano possui uma lista com quase 700 exceções, ou seja, com produtos que não serão atingidos pela taxação. A lista inclui itens como suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro.

Mas, commodities brasileiras com grande fluxo comercial para os EUA, como carne bovina, café e cacau, não foram incluídas nas exceções e, portanto, serão taxadas em 50%.

O senador Martin Heinrich alertou para o aumento no preço de produtos como o café e madeira. Já o senador republicano Thom Tillis espera que a Justiça americana adie a validade da taxação.

“A economia não deveria ser usada da maneira como Trump está conduzindo. Isso é um erro político”, disse.

Alguns tribunais federais americanos analisam se houve abuso de poder, por parte de Trump, na invocação da medida, pois o presidente americano poderia estar ameaçando a segurança nacional do Brasil ao citar o STF como uma das motivações para o tarifaço.

