Empresários do DF são alvo de operação por supostos desvios milionários no ‘Natal Encantado’ Segundo os investigadores, há ‘fortes indícios’ de que entidade escolhida não teria capacidade técnica para realizar o evento Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/05/2025 - 10h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A apuração também identificou um superfaturamento estimado em R$ 5,8 milhões Paulo H. Carvalho/Agência Brasília/Arquivo

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários investigados por supostos desvios na contratação e execução do evento “Natal Encantado 2024″.

Segundo os investigadores, há “fortes indícios” de que a entidade escolhida para executar o projeto — a Associação Amigos do Futuro — não teria capacidade técnica para realizar o evento e teria sido usada apenas para repassar a maioria dos recursos públicos a um grupo de empresários.

A reportagem procurou o GDF (Governo do Distrito Federal) e a empresa citada e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.

O foco da investigação é o contrato de R$ 14,3 milhões firmado entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a associação.

‌



A apuração também identificou um superfaturamento estimado em R$ 5,8 milhões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o MPDFT, esse sobrepreço seria resultado de manobras como a alteração do objeto do contrato após a seleção da entidade — reduzindo os locais do evento de quatro para apenas um (a Esplanada dos Ministérios) — seguida de um aumento injustificado do valor total, quando o esperado seria uma redução.

‌



Os investigadores também constataram a inclusão de itens e serviços duplicados ou não previstos originalmente, além da execução parcial de serviços contratados, como a entrega de menos banheiros químicos do que o previsto e a ausência de ambulâncias e postos médicos.

A operação contou com o apoio do Decor (Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado) da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal).

‌



Os suspeitos podem responder por corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp