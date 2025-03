‘Enem dos Concursos’: retificação coloca 27 candidatos sub judice na lista de aprovados Participantes recorreram do resultado do certame na Justiça e conseguiram uma decisão liminar para continuar na seleção Brasília|Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 17h29 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h29 ) twitter

Candidatos terão que fazer curso de formação na Enap Joel Rodrigues/Agência Brasília

O Ministério da Gestão e da Inovação publicou nesta terça-feira (18) os editais de retificação que incluem mais 27 candidatos sub judice nos resultados do CNU (Concurso Nacional Unificado).

Esses candidatos são aqueles que recorreram do resultado na Justiça e conseguiram uma decisão liminar para continuar no concurso.

Os editais publicados detalham os nomes dos candidatos, a ordem de classificação, as categorias específicas (como ampla concorrência, pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas) e as medidas tomadas em relação ao caso de cada um.

Com as mudanças, os candidatos serão incluídos nas listas das vagas imediatas, cadastro reserva, matrículas em cursos de formação e o banco de candidatos em lista de espera para cargos de nível superior.

Curso de formação

Para as nove carreiras do CNU, o curso de formação é a terceira etapa da seleção, e tem caráter eliminatório e classificatório.

Os novos candidatos sub judice convocados para cursos de formação inicial devem fazer matrícula nos cursos já programados pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública) ou pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Segundo o Ministério de Gestão e inovação, as duas instituições vão contatar os aprovados para receberem informações das matrículas.

Últimas horas para inscrição

O prazo para matrículas nos cinco cursos de formação inicial do Concurso Unificado, organizados pela Enap, termina as 23h59 desta terça-feira (18). A matrícula deve ser feita diretamente no site da escola, com a conta Gov.br, em um formulário eletrônico.

Os cursos são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira, em diferentes endereços de Brasília. Veja abaixo as áreas:

especialista em políticas públicas e gestão governamental;

analista de comércio exterior;

analista Técnico de Políticas Sociais;

analista de tecnologia de informação; e

analista de infraestrutura.

O candidato que não confirmar a matrícula dentro do prazo ou não participar do curso será automaticamente eliminado do processo para o cargo ao qual foi convocado.