Entenda os possíveis efeitos das ações movidas nos EUA contra Alexandre de Moraes Na segunda-feira, o ministro do STF foi alvo de intimação da Justiça norte-americana Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes é alvo de processo na Justiça dos EUA Fellipe Sampaio/STF

Em meio à indisposição entre o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o magistrado segue sendo alvo de intimações feitas pela Justiça norte-americana.

Apesar das ameaças de Trump, especialistas afirmam que as possíveis sentenças do processo terão efeitos apenas nos Estados Unidos.

Na segunda-feira (7), o Tribunal Distrital da Flórida voltou a citar o ministro em processo apresentado pela empresa Trump Media & Technology Group — ligada ao presidente dos Estados Unidos — e pela plataforma de vídeos Rumble, rede social banida no Brasil.

RESUMO DA NOTÍCIA Alexandre de Moraes, ministro do STF, é alvo de intimações da Justiça dos EUA.

Empresas ligadas a Donald Trump acusam Moraes de desrespeitar a soberania americana e censura.

Uma possível condenação teria efeitos apenas nos EUA, podendo resultar na revogação de seu visto.

O governo brasileiro, através da AGU, poderá intervir, mas Moraes precisa de um advogado habilitado na Flórida. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na ação, as empresas acusam Moraes de desrespeitar a soberania dos EUA, além de ter violado leis americanas ao ordenar o bloqueio da conta do blogueiro Allan dos Santos, hospedada na Rumble.

‌



A especialista em direito internacional da USP (Universidade de São Paulo) Maristela Basso explica que a Justiça norte-americana tem poder para decidir pela condenação do ministro brasileiro.

Entretanto, ela comenta que a sentença terá efeitos dentro dos EUA. Em relação ao exterior, o resultado pode ser a revogação do visto dele para o país norte-americano.

‌



“O juiz pode decidir pela condenação do ministro nas acusações feitas pelas empresas. Especialmente por prática de censura ao determinar o bloqueio dos perfis nos EUA, e por invasão da jurisdição [soberania] dos EUA proferindo decisões no Brasil com efeitos extraterritoriais”, disse.

Lei Magnitsky

Em maio, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chegou a citar a possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes.

‌



Na teoria, a norma global visa combater a corrupção e os abusos de direitos humanos, impondo restrições financeiras e de viagem a indivíduos e entidades responsáveis ​​por violações graves.

Após a criação da lei pelos EUA em 2012, outros países, como Canadá, Reino Unidos e integrantes da União Europeia, adotaram estruturas semelhantes, o que fortaleceu o sistema.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Relação com o Brasil

Para o especialista em direito internacional Mateus Silveira, as ações e críticas feitas por Trump colidem com princípios internacionais de autodeterminação dos povos, não intervenção nos países.

“Os poderes de cada país são independentes e fazem parte da soberania e independência de cada nação”, frisa.

Com a intimação do ministro, que terá 21 dias para se manifestar — caso contrário, pode receber sentença “à revelia” do tribunal norte-americano —, a AGU (Advocacia-Geral da União) afirmou que atua no caso.

Segundo o órgão, equipes seguem na preparação de minutas de intervenção processual em nome do Brasil, caso se decida por essa atuação a qualquer momento.

Apesar disso, segundo Maristela, a AGU não tem poder para atuar nos EUA, uma vez que a defesa de Moraes deve ser feita por um advogado habilitado no estado da Flórida.

Assim, o órgão deve fazer essa contratação ou o próprio ministro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Relembre o caso

A intimação é um desdobramento de uma ação movida pelas empresas Trump Media & Technology Group e pela plataforma de vídeos Rumble.

Ambas acusam Moraes de promover censura a conteúdos em suas redes no Brasil.

O caso começou quando decisões do ministro determinaram a retirada de perfis e conteúdos de influenciadores brasileiros, com base em investigações que apuram a disseminação de fake news, ataques às instituições democráticas e tentativa de golpe de Estado.

Para as duas companhias, no entanto, essas ordens configuram uma violação da Primeira Emenda da Constituição americana, que assegura a liberdade de expressão.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp